Более тысячи морпехов Каспийской флотилии участвуют в маневрах в Дагестане

На фото - морская пехота Каспийской флотилии на учениях в Дагестане.

Также в учениях задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более тысячи военнослужащих морской пехоты и около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники Каспийской флотилии отрабатывают задачи в рамках двусторонних ротных тактических учений с боевой стрельбой на полигоне в Дагестане. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"В ходе первого этапа [учений] морпехи, поднятые по тревоге, в составе ротно-тактической группы совершили марш на штатной технике в районы сосредоточения. На полигоне Аданак подразделения отработали противодесантную оборону участка морского побережья в условиях действия диверсионно-разведывательных групп условного противника", - говорится в сообщении.

На втором этапе учений, которые продлятся до конца этой недели, военнослужащим предстоит отработать высадку способом "корабль - берег", подготовку и ведение противодесантной обороны морского побережья по отражению высадки отряда морского десанта условного противника с проведением контратак и восстановлением обороны.

Кроме того, в ходе маневров подразделения морской пехоты отработают высадку морского десанта на побережье полигона в составе аэромобильных групп, выполнят стрельбы из вооружения бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия.

Основная цель учений - проверка боеготовности морпехов, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении наступательных и оборонительных действий. Командный состав должен научиться принимать нестандартные решения при выполнении боевых задач, используя опыт современных вооруженных конфликтов, отмечается в сообщении.