Войти
14.08.2019
ТАСС

Более тысячи морпехов Каспийской флотилии участвуют в маневрах в Дагестане

511
0
0
На фото - морская пехота Каспийской флотилии на учениях в Дагестане
На фото - морская пехота Каспийской флотилии на учениях в Дагестане.
Источник изображения: Минобороны РФ

Также в учениях задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более тысячи военнослужащих морской пехоты и около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники Каспийской флотилии отрабатывают задачи в рамках двусторонних ротных тактических учений с боевой стрельбой на полигоне в Дагестане. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"В ходе первого этапа [учений] морпехи, поднятые по тревоге, в составе ротно-тактической группы совершили марш на штатной технике в районы сосредоточения. На полигоне Аданак подразделения отработали противодесантную оборону участка морского побережья в условиях действия диверсионно-разведывательных групп условного противника", - говорится в сообщении.

На втором этапе учений, которые продлятся до конца этой недели, военнослужащим предстоит отработать высадку способом "корабль - берег", подготовку и ведение противодесантной обороны морского побережья по отражению высадки отряда морского десанта условного противника с проведением контратак и восстановлением обороны.

Кроме того, в ходе маневров подразделения морской пехоты отработают высадку морского десанта на побережье полигона в составе аэромобильных групп, выполнят стрельбы из вооружения бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия.

Основная цель учений - проверка боеготовности морпехов, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении наступательных и оборонительных действий. Командный состав должен научиться принимать нестандартные решения при выполнении боевых задач, используя опыт современных вооруженных конфликтов, отмечается в сообщении.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
Похожие новости
15.03.2018
Корабли и расчеты ПВО Каспийской флотилии отработали уничтожение "вражеских" беспилотников
02.11.2017
Более 10 тыс. контрактников пополнили армейские подразделения на юге России с начала года
17.03.2017
Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией
25.12.2015
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
02.12.2015
Отряд ракетных кораблей Каспийской флотилии вышел на учения
24.02.2014
Новые корабли – новые задачи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 11:26
  • 1
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 14.08 11:24
  • 2
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 14.08 11:00
  • 1
Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике
  • 14.08 10:58
  • 49
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 10:11
  • 4
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 09:01
  • 12
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 08:56
  • 7
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 14.08 07:32
  • 2
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 07:21
  • 2
На грани войны: сколько российского оружия в Индии и Пакистане
  • 14.08 07:06
  • 53
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 13.08 22:49
  • 2
Почему некоторые экипажи Т-72Б3 так бездарно мажут на "Танковом биатлоне"
  • 13.08 21:36
  • 1
Вызов принят: в российских войсках появится своя сотовая связь
  • 13.08 21:27
  • 115
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 13.08 17:29
  • 4
В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции
  • 13.08 15:33
  • 2
Rzeczpospolita (Польша): американские войска переведут из Германии в Польшу?