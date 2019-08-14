В командовании ВС США рассказали о тренировке морпехов с пилой-"болгаркой"

"Военное обозрение" продолжает знакомить читателей с различного рода тренировками и особенностями учений в армиях стран НАТО. В этом сюжете – совместные тренировки американских морских пехотинцев и военнослужащих рейдовых сил из 11-й морской экспедиционной бригады.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе тренировок несколько групп военнослужащих получили задание по преодолению различного рода инженерных препятствий и демонтажу металлических конструкций. Основным инструментов для проведения таких тестов стала "болгарка". Военнослужащие должны были продемонстрировать умение разрезать металлические листы в условиях ограниченного времени.

Обращает на себя внимание экипировка одного из военнослужащих 11-й морской экспедиционной бригады ВМС США. В частности, можно видеть многофункциональный разгрузочный жилет. Шлем американского военного оснащён электронно-оптическим (ЭОБ) бинокуляром, который позволяет активно действовать и в тёмное время суток. Питание ЭОБ осуществляется от компактной аккумуляторной батареи.

Источник изображения: topwar.ru

В командовании пояснили, для чего бойцов спецподразделения заставили работать с "болгаркой". Отмечено, что проведение операций - это не только использование оружия и тактических приёмов различного вида. Зачастую приходится сталкиваться с трудностями, которые напрямую с боем не связаны. Например, вызволение военнослужащих (в том числе раненых) из повреждённых армейских автомобилей или единиц бронетехники.