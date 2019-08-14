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14.08.2019
Интерфакс-АВН

Сеул направляет новый отряд военных в Аденский залив на фоне призыва США о присоединении к коалиции по охране Персидского залива

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Американские военные в Аденском заливе
Американские военные в Аденском заливе.
Источник изображения: © Flickr / Official U.S. Navy Page

Гонконг. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Южная Корея планирует отправить новый отряд войск в Аденский залив во вторник для борьбы с пиратством, сообщает "Ренхап".

По данным ВМС страны, 30-й отряд подразделения южнокорейских ВМС "Чхонхэ" отправится из Пусана для проведения антипиратских миссий у побережья Сомали. Военные будут обеспечивать защиту судов от нападений пиратов в течение шести месяцев, начиная с сентября.

Отправка южнокорейских военных привлекает внимание в связи с возможностью расширения миссии подразделения до Ормузского пролива, где США призвали своих союзников создать коалицию против военной деятельности Ирана.

Министр обороны США Марк Эспер во время встречи с южнокорейским коллегой Чон Ген Ду на прошлой неделе подчеркнул важность свободы судоходства в регионе и призвал к международной поддержке.

В ответ глава Минобороны Республики Корея заявил, что Сеул хорошо осознает важность охраны вод в Ормузском проливе и рассматривает различные варианты защиты своих людей и нефтяных танкеров в регионе.

Отправка подразделения южнокорейских ВМС "Чхонхэ" в воды у берегов Ирана была названа одним из наиболее вероятных вариантов для Сеула присоединиться к коалиции, поскольку не требует дополнительного парламентского одобрения.

США получили неоднозначные ответы от своих союзников относительно своего плана по созданию коалиции. Так, Великобритания и Израиль объявили о своей готовности участвовать в ней, в то время как Германия отказалась, а Япония заняла осторожную позицию.

Подразделение южнокорейских ВМС "Чхонхэ" была развернуто в Аденском заливе с начала 2009 года в рамках глобальных усилий по борьбе с пиратством в регионе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Иран
Сомали
США
Южная Корея
Япония
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