От падения пирамиды Хеопса защиты пока нет

Для предотвращения астероидных угроз придется осваивать дальний космос

Потенциально опасный, по оценке НАСА, астероид приблизится в конце августа к Земле. Диаметр космического тела – примерно 160 метров. Для наглядности астрономы сравнивают его с пирамидой Хеопса.

Астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии около миллиона километров, в космических масштабах – рукой подать. Каждый раз в подобных случаях возникает вопрос: что делать, если подобный космический объект не промажет. Какие у землян шансы отвести угрозу?

“ Дальности обнаружения, захвата, сопровождения цели и границы ее поражения исчисляются миллионами километров ”

Со времени падения Тунгусского метеорита так и не установлено, был ли это действительно метеорит или земляне стали очевидцами какого-то другого явления. Мы не сможем выработать какую-то стратегию борьбы с угрожающими Земле космическими телами, не изучив природу этих тел. И не будем забывать, что все подобные астероиды приближаются к нам с огромной скоростью и обладают колоссальной энергией. Потому если вести речь об их уничтожении, делать это придется на очень больших расстояниях. А значит, нужна противометеоритная система обороны, по своей структуре весьма похожая на современные системы ПРО. Только дальности обнаружения, захвата, сопровождения цели и границы ее поражения оказываются гигантскими, исчисляемыми миллионами километров. Россия сегодня не имеет средств заатмосферного поражения целей за исключением подмосковной системы ПРО А-135. У американцев есть Aegis и THAAD, но и они способны уничтожать цели на расстояниях лишь 90–100 километров от земной поверхности. С космическими телами, имеющими большие массу и скорость, этими средствами бороться бесполезно, это все равно, что пытаться разрушить скалу пальцем. А объекты, которые современной ПРО по зубам, окажутся настолько незначительными, что скорее всего никакого заметного ущерба нанести не смогут.

Рядом с Землей бороться с космическими угрозами уже поздно, и говорить всерьез о построении некой системы космической безопасности можно лишь тогда, когда человечество обживется в дальнем космосе. А до того времени утешать себя тем, что за несколько тысячелетий истории человечества никаких катастроф, угрожавших жизни на всей планете, не случалось.

Заголовок газетной версии – "С Хеопсом не поспоришь".

Александр Лузан, генерал-лейтенант в отставке, доктор технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (794) за 13 августа 2019 года