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14.08.2019
ТАСС

На обсерватории "Спектр-УФ" сможет разместиться лишь один из предлагаемых Японией приборов

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Спутник "Спектр-УФ"
Космический телескоп "Спектр-УФ".
Источник изображения: НПО имени Лавочкина

Всего предлагалось два японских прибора: спектрограф и коронограф

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Резервов космической обсерватории "Спектр-УФ", создаваемой Россией в сотрудничестве с Испанией, хватит для размещения на ней только одного из двух предлагаемых японских приборов. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Института астрономии РАН (ИНАСАН) по научной работе Михаил Сачков.

"Предварительно существующих резервов по массе и энергопитанию достаточно на один японский прибор - спектрограф для экзопланет. От второго прибора, коронографа, видимо, придется отказаться", - сказал ученый.

По словам Сачкова, сейчас ИНАСАН готовит материалы для Роскосмоса для принятия решения по участию Японии в проекте: госкорпорация запросила план-график работ и параметры прибора.

Ранее Сачков рассказал ТАСС, что Япония подписала письмо о намерении участвовать в проекте. При этом соответствующее соглашение между Японским агентством аэрокосмических исследований и Роскосмосом еще не подписано.

Космическая обсерватория "Спектр-УФ" - международный проект, направленный на исследование Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Основным партнером России выступает Испания.

Изначально аппарат рассчитывали запустить в 2024 году. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что после пересмотра Федеральной космической программы его запуск планируется на 23 октября 2025 года. В Роскосмосе ТАСС подтвердили, что старт намечен на 2025 год.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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