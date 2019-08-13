Американцы включили Су-57 в топ-5 лучших военных самолетов России

Заместитель главкома ВКС России Сергей Дронов подтвердил, что государственные испытания новейшего истребителя пятого поколения Су-57 завершатся до конца этого года.

"Хочу напомнить: по результатам совещаний в Сочи Верховным главнокомандующим поставлена задача - перевооружить три полка на самолеты Су-57", - заявил генерал в интервью "Красной звезде". Он также напомнил, что эту крылатую машину отличают многофункциональность, сверхманевренность, режим длительного сверхзвукового крейсерского полета, максимальная автоматизация процессов управления самолетом и применения оружия. По своим возможностям Су-57 превосходит самолеты 5-го поколения иностранных армий, в том числе США.

По результатам совещаний в Сочи Верховным главнокомандующим поставлена задача - перевооружить три авиаполка на самолеты Су-57

Показательно, что примерно к таким же выводам пришло авторитетное американское издание The National Interest. На днях оно опубликовало рейтинг самых "опасных и мощных" российских военных самолетов. В топ-5 попал и Су-57. The National Interest впечатлило его мощнейшее вооружение и то, что маневренность этой машины куда лучше, чем у американского истребителя F-35.

В список лучших издание также включило многоцелевой истребитель Су-27 - его американцы назвали ответом нашей страны на появление в ВВС США F-15 и F-16. В топ-5 упомянут стоящий на вооружении в России и экспортируемый во многие страны мира истребитель МиГ-29. А еще - многофункциональный авиакомплекс Су-35, набирающий скорость до 2390 км в час, имеющий радиус поражения более 1,6 тысячи км и высокую скрытность за счет использования в покрытии радиопоглощающих материалов.

В списке наиболее опасных военных российских самолетов оказался стратегический ракетоносец Ту-160 . В The National Interest отметили его очень высокую для такого класса самолетов максимальную скорость (до 2220 километров в час) и дальность полета в 7,3 тысячи километров. Не забыли американцы и о способности Ту-160 нести как ядерные, так и обычные боеприпасы.

Юрий Гаврилов