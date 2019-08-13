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13.08.2019
Интерфакс-АВН

Российские "стратеги" Ту-95МС совершили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями - Минобороны РФ

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Стратегический бомбардировщик Ту-95МС ВКС России
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС ВКС России.
Источник изображения: РИА Новости

Сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщили в понедельник в министерстве обороны РФ.

"Продолжительность полета составила более девяти часов. На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского моря, Тихого океана в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - отмечают в оборонном ведомстве.

8 августа Минобороны РФ сообщало, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили полеты над нейтральными водами Берингова моря. На отдельных этапах маршрута полета их сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.

Самолёты Ту-95МС, как и Ту-160, - воздушный компонент российской ядерной триады.

Ту-95МС предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий. Самолет способен нести ядерное ракетное оружие. Экипаж - семь человек. Максимальная масса боевой нагрузки - 20 тонн.

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Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
F-16
F-18
F-22
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Ядерный щит
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