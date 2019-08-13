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13.08.2019
ЦАМТО

В ЦАГИ завершилась сборка второго опытного самолета Ил-112В

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Военно-транспортный самолет Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В.
Источник изображения: © Артур Саркисян/ТАСС

ЦАМТО, 12 августа. Окончательный этап сборки второго летного образца военно-транспортного Ил-112В для проверки на прочность завершен в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е.Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского").

В настоящий момент идет отладка самолетной системы уборки-выпуска шасси, механизации фюзеляжа и др. После этого пройдут жесткостные испытания летательного аппарата в целях уточнения характеристик аэроупругости, используемых при расчетах в математических и экспериментальных моделях. Далее начнется монтаж систем испытательного стенда, с помощью которого к конструкции будут прикладываться нагрузки, действующие на самолет на всех режимах полета.

Следующий этап – проверка системы управления с моделированием прикладываемых летчиком нагрузок к штурвалу и педалям. Далее прочнисты приступят к ресурсным испытаниям планера летательного аппарата в объеме 5 тысяч лабораторных полетов, по окончании которых Ил-112В ожидает большой объем статических исследований на расчетные случаи нагружения, необходимые для обеспечения общей прочности самолета.

Справочно:

Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработка которого полностью реализована в постсоветский период. Сегодня в нем есть большая потребность, он крайне необходим для пополнения парка военно-транспортной авиации России новыми самолетами.

Самолет сконструирован ПАО "Ил" – головным предприятием Дивизиона транспортной авиации ОАК. При проектировании использовались российские узлы и агрегаты, был применен ряд новейших технологий в авиастроении.

Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. Ил-112В сможет заходить на посадку на аэродромы, соответствующие II категории ИКАО, в автоматическом режиме. Предусмотрен ручной заход на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая взлетно-посадочные полосы с грунтовым покрытием.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ИКАО
Ил
ОАК
ЦАГИ
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