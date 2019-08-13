Реактор Kilopower для лунных и марсианских баз может быть готов к испытаниям в 2022 году

NASA планирует, что американцы смогут высадиться на Луне в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Ядерный реактор Kilopower для энергоснабжения лунных и марсианских баз может быть готов к первым летным испытаниям в 2022 году. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Space.com со ссылкой на руководителя проекта в Министерстве энергетики США Патрика Макклюра.

"Думаю, мы сможем осуществить это в течение трех лет и подготовить его к летным испытаниям, - привел Space.сom его слова на недавней конференции рабочей группы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по будущим операциям в космосе. - Думаю, что три года - вполне достаточный срок".

С ноября 2017 по март 2018 года состоялась серия наземных испытаний экспериментального реактора Kilopower, в ходе которых, по словам Макклюра, реактор преобразовал 30% выделяемого тепла в электроэнергию. "Это было исключительно успешное испытание", - подчеркнул он.

Как напомнил Space.com, радиоактивные источники питания на основе плутония-238 ранее применялись на американских автоматических станциях Voyager-1 и Voyager-2, запущенных в 1977 году, на автоматической станции New Horizons и на марсоходе Curiosity, где мощность этого источника составила 110 Вт. Для лунных баз и марсианских поселений потребуется гораздо более мощный источник электроэнергии: по оценкам Макклюра, даже самая маленькая исследовательская база будет постоянно нуждаться в 40 кВт.

НАСА весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первая миссия (Artemis 1), предусматривающая непилотируемый испытательный полет Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирована на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет спутника Земли с экипажем на борту - должен состояться в 2022 году. На третьем этапе миссии (Artemis 3) НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить в бюджет НАСА дополнительно $1,6 млрд на программы освоения Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд на финансирование космического агентства, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября.

Руководитель НАСА Джеймс Брайденстайн 15 июля заявил, что пилотируемый полет на Марс может состояться уже в 2033 году.