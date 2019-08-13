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13.08.2019
Военно-промышленный курьер

Железнодорожники Германии не намерены возить на своем горбу военнослужащих Бундесвера

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Источник изображения: vpk-news.ru

Очередная инициатива нового министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр - бесплатный проезд военных по железной дороге - встретила отпор со стороны Немецких железных дорог - основного железнодорожного оператора Германии.

Крамп-Карренбауэр, возглавившая Минобороны в июле 2019 года, предложила заранее оплачивать проезд солдат и офицеров бундесвера неким "годовым абонементом", чтобы военнослужащие не утруждали себя покупками билетов на вокзалах, а могли сосредоточиться на службе. Оборонное ведомство планировало начать эксперимент уже с 2020 года, однако, как сообщил накануне Spiegel, заартачился Deutsche Bahn.

"Переговоры с бундесвером зашли в тупик", - сообщили изданию источники в железнодорожном ведомстве.

В Deutsche Bahn оценили затраты на перевозки военных в 38 млн евро (при расчёте до 800 тыс. поездок в год). Эта сумма ошеломила переговорщиков из бундесвера, поскольку они закладывали цифру в 20 млн евро. Также одним из камней преткновения стал график перевозки. Deutsche Bahn высказал пожелание, что поездки солдат не должны приходиться на самые загруженные рейсы. 

Железнодорожники выступают за то, чтобы военные путешествовали преимущественно в мёртвый сезон, когда Deutsche Bahn и так предлагает пассажирам билеты по тарифу Sparpreis, то есть с приличной скидкой.

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Страны
Германия
Проекты
2020-й год
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