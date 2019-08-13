Халид Фатхи: сделка по С-400 – это турецкое непослушание или расчет? (Ar Rai Al Youm, Великобритания)

Контракт на поставки зенитно-ракетных комплексов С-400, который Турция заключила с Россией, вызвал бурные дискуссии о ее дальнейшей судьбе в НАТО. Автор утверждает, что у Эрдогана были мотивы, побудившие его пойти на такую "резонансную сделку". Тем не менее многие убеждены, что Турция делает большую ошибку, пытаясь использовать "русское пугало" против США, и заплатит за это высокую цену.

Контракт на поставки зенитно-ракетных комплексов С-400, заключенный между Турцией и Россией, вызвал волны дискуссий о судьбе Турции в НАТО. Эта сделка не только выходит за пределы обычного военного соглашения, но и ставит в тупик стратегических аналитиков. Она превратила Турцию в "строптивую жену", которая вступает в новый брак, не избавившись от нынешнего мужа. Предполагается, что любая сделка, не соответствующая лояльности Турции, должна быть одобрена ее стратегическими союзниками. Таким образом, мы наблюдаем за перетасовкой карт на международной арене в свете растущей роли, которую Анкара начала играть во многих аспектах после Арабской весны.

Если говорить начистоту, Эрдоган является активным сторонником политического ислама. Своим отношением он демонстрирует негодование и обиду поведением "американского пастуха", который поддерживает исламистов и игнорирует умеренную турецкую политическую систему. Складывается впечатление, что османы надеются вернуться в арабский мир через ворота умеренного ислама.

В настоящее время американская политика противостоит турецкому политическому исламу. Америка выбивает почву из-под ног Эрдогана, что стало глотком свежего воздуха для всех исламистов, стремящихся свести на нет турецкий опыт и вырваться из тисков власти правительства. Более того, сам Эрдоган чувствует себя отчужденным от НАТО. Это хорошо заметно в его своенравной внешней политике в отношении западных союзников, особенно после того, как американцы и европейцы не только не осудили попытку государственного переворота в Анкаре, но и даже проявили сочувствие его участникам и желали им успеха. Кроме того, Эрдоган не простил союзникам укрывательство своего заклятого врага Фетхуллаха Гулена, а также причастность к экономическим трудностям страны.

Турецкий лидер стремится добиться и других целей благодаря резонансной сделке с Владимиром Путиным:

1. Создать имидж лидера, который играет активную роль в достижении экономического возрождения Турции. Он пытается усилить стратегическое и военное влияние своей страны на региональном и международном уровнях. Если Эрдоган добьется своей цели, то он станет "султаном" и расширит свое влияние, что поможет ему выйти за рамки роли лидера турецкой нации и стать главным защитником всех мусульман.

2. Продемонстрировать свою непокорность НАТО и американскому союзнику из-за стремления реализовать собственные интересы, что усилит сплоченность мусульмано-арабской общественности, которая отказывается стелиться перед Западом. Он питает отвращение ко всему, что связано с великим Шайтаном и использует любые возможности для реализации турецких амбиций. Эрдоган знает, что арабская общественность обладает высокой чувствительностью, но она не судит только по степени взаимопонимания или соперничества с США.

3. Избегать американского партнера всеми возможными способами. Эрдоган настаивает на том, что земли Аллаха обширны, а Россия могла бы стать сильным партнером для Турции, особенно если стремление Анкары к интеграции в ЕС будет по-прежнему игнорироваться и к ней продолжат относиться как к второсортному союзнику, а не как к равноправному партнеру.

Многие полагают, что Турция делает большую ошибку, отказываясь играть по правилам своих западных друзей. Действия турецкого правительства демонстрируют полное пренебрежение целям альянса, а также способствуют созданию нового военного союза с традиционным соперником США со времен холодной войны. Разумеется, Турция столкнется с жесткими санкциями США и заплатит высокую цену. Анкара считает, что искусно использует "русское пугало", чтобы оказывать давление на США. Она предупреждает американцев о потере надежного регионального партнера, если они продолжат оказывать поддержку исламистам на восточных и северных границах страны. Турция заявляет о готовности использовать зенитно-ракетные системы для обеспечения национальной безопасности, особенно, когда Запад во всем подражает США.

Америка требует тщательного изучения условий этой сделки в кулуарах турецких институтов стратегического планирования. На сегодняшний день Турция - особенный агент НАТО на Ближнем Востоке, который продвигает американские взгляды. Следует отметить, что идея светского ислама "Партии справедливости и развития" не имеет большого распространения в арабском мире. Она утопает в многочисленных проблемах из-за отсутствия поддержки со стороны других мусульманских стран, в первую очередь, лидера Ирана Хаменеи.

Халид Фатхи