Хуаньцю шибао (Китай): как Россия ответит на разработку США ракет средней дальности? Она может создать гиперзвуковые ракеты наземного базирования

Вашингтон и Москва должны возобновить переговоры по принятию нового договора для предотвращения "ничем не сдерживаемой" гонки вооружений, пишет "Хуаньцю шибао". Однако вместе с тем Россия предостерегла США: если после выхода из Договора о РСМД они начнут разработки ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, с ее стороны последуют ответные действия.

Намерения США после выхода из Договора о РСМД заняться разработкой и размещением ракет средней дальности вызвали в России бурную реакцию. По сообщениям американского новостного агентства "Фокс Ньюс" (Fox News), 5 августа президент России Владимир Путин предостерег США, что если после выхода из ДРСМД они начнут разработки ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, то и Россия будет делать то же самое. Китайские эксперты уверены, что наиболее реальным выбором для России будет "высадить на берег" крылатые ракеты корабельного базирования типа "Калибр", а также разработать гиперзвуковые ракеты, основываясь на имеющихся технологиях, потому что теоретическая возможность сделать из существующих межконтинентальных ракет снаряды среднего и дальнего радиуса действия не представляется реалистичной.

У России "нет выбора"

В сообщении "Фокс Ньюс" от 6 августа говорится, что в понедельник российский президент заявил: "В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к всесторонней разработке аналогичных ракет". Сообщается, что данное заявление было сделано после того, как в прошлую пятницу США объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, имевшего важное историческое значение.

Британское информационное агентство "Рейтер" передает, что 5 августа на сайте Кремля было опубликовано "Заявление Президента России в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". В нем Владимир Путин отметил, что "в этой связи, учитывая возникшую ситуацию, поручаю Министерству обороны и Министерству иностранных дел, Службе внешней разведки России внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности".

Несмотря на это российская сторона по-прежнему осталась открыта для диалога. В понедельник Путин заявил, что Москва и Вашингтон должны возобновить переговоры по созданию нового договора, чтобы предотвратить "ничем не сдерживаемую" гонку вооружений.

По мнению китайских экспертов, выход США из Договора является объективной реальностью и вовсе не направлен исключительно против России. В соответствии с ДРСМД, стороны не могли хранить, производить и испытывать ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, а также пусковые установки и средства обеспечения. Несмотря на то, что в названии документа сказано только о ракетах средней и меньшей дальности, на деле он относился и к ракетам дальнего радиуса действия.

Ракеты обоих типов легко создать

По словам экспертов, если Россия захочет возобновить производство ракет среднего и дальнего радиуса действия, то проще всего разработать крылатые ракеты наземного базирования, основываясь на имеющихся снарядах, которые запускаются с кораблей, тогда радиус их действия будет больше, чем у американских ракет. В США полагают, что для превращения крылатых корабельных ракет "Томагавк" в ракеты наземного базирования средней дальности, их необходимо снабдить наземными стартовыми комплексами. России же, напротив, достаточно обеспечить имеющиеся пусковые установки ракетами морского базирования.

Эксперты заявляют, что у России уже есть комплексы "Искандер-М", способные запускать крылатые ракеты 9М728 и 9М729. Американская сторона говорит, что радиус действия 9М729 превышает 500 километров, однако Россия заверяет, что дальность полета ракеты составляет 480 километров, это на 10 километров меньше, чем у 9М728. Модернизация ракеты проводилась с целью повышения точности стрельбы. В дальнейшем увеличение топливного бака позволит расширить радиус действия 9М729, однако проектные работы представляются весьма затруднительными. Более простой и удобный способ заключается в модернизации комплекса "Искандер-М", чтобы он смог запускать крылатые ракеты наземного базирования "Калибр", максимальный радиус действия которых достигает 2,5 тысяч километров. Кроме того, российский флот занимается разработкой ракеты "Калибр-М", которая также может запускаться с суши.

Россия нуждается в развитии крылатых ракет наземного базирования средней дальности больше, чем США, так как сильно уступает Америке в воздухе и на море. Если использовать наземные пусковые установки и увеличить дальность полета запускаемых ракет, то удастся сократить количественное отставание в области крылатых ракет воздушного и корабельного базирования, а также решить проблемы, связанные с преодолением систем ПВО. США, напротив, уже обладают большим количеством мощных крылатых ракет воздушного и корабельного базирования, поэтому размещение "Томагавков" с наземными пусковыми установками в Европе не имеет особого смысла.

С другой стороны, Россия может развивать гиперзвуковые ракеты наземного базирования, за последние годы разработки страны в этом направлении добилась соответствующих результатов. Гиперзвуковые авиационные ракеты "Кинжал" уже поступили на вооружение, в скором времени будет принята и межконтинентальная ракета "Авангард". Технологически ничто не мешает созданию промежуточного класса ракет. Например, за счет улучшения двигателя "Кинжала" превратить его в гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.

Можно ли использовать межконтинентальные ракеты?

Возможно ли использование имеющихся межконтинентальных ракет в качестве ракет дальнего радиуса действия? В соответствии с нормативами России и США, дальность полета межконтинентальной ракеты может превысить 5500 километров, установленных Договором о РСМД, только "на один метр". Однако, по словам экспертов, такое возможно только теоретически и вряд ли будет работать на практике.

Эксперты считают, что при изменении баллистической высоты дальность полета межконтинентальных ракет можно сократить до 5500 километров. Но Договор о РСМД никогда не налагал ограничения на баллистические ракеты, потому что они не подходят для того, чтобы использовать их в качестве ракет дальнего радиуса действия. Прежде всего, запускать ракеты, способные пролетать больше 5500 километров, точнее, от 8 до 10 тысяч километров, чтобы таким образом выполнить задачи ракет среднего и дальнего радиуса действия, экономически невыгодно. Одна баллистическая ракета стоит как несколько ракет средней дальности, применять ее для нанесения неядерного удара - значит "действовать себе в убыток", а также навлекать угрозу ядерной войны.

Ограничения на баллистические ракеты средней дальности были изначально наложены потому, что с момента запуска и до достижения ими цели проходит очень мало времени. Если бы США выпустили "Першинг-2" с территории Европы, СССР не успел бы никак отреагировать, а это увеличило бы угрозу и могло привести к началу ядерной войны. Если запускать межконтинентальные баллистические ракеты по высокой траектории, то сократится дальность их полета. Из-за изменения траектории пройденное расстояние останется тем же, а время в пути увеличится, в связи с чем появится возможность осуществить предварительное оповещение об угрозе и должным образом на нее среагировать. Обычно межконтинентальной баллистической ракете требуется 30-40 минут, чтобы достичь цели. В ноябре 2017 года во время испытаний северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" была запущена под большим углом, вершина траектории ее полета находилась на высоте 4475 километров, при том, что при обычном запуске весь полет проходит на высоте 1000 километров. Расстояние до цели сократилось до 950 километров, но время полета составило 53 минуты. Таким образом, сокращение расстояния не смогло уменьшить время, затраченное на его преодоление.

Чжан Цзе, Лю Ян