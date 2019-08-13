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13.08.2019
Lenta.ru

Раскрыто число истребителей России

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В настоящее время в Воздушно-космических силах (ВКС) России имеется более 1,8 тысячи самолетов, сообщает ТАСС.

Агентство, ссылаясь на открытые источники и собственные досье, насчитало у российских военных свыше 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации), порядка 200 ударных самолетов (Су-34, Су-24М и их модификации), более 200 штурмовиков (Су-25), около 150 учебно-тренировочных самолетов (Як-130 и другие), примерно 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95 и Ту-160) и более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Также в военной авиации имеется примерно 400 военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков Ил-78 и более 20 авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У.

В августе военный эксперт Антон Лавров заявил, что возможное приобретение Украиной у Бразилии турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano является ошибкой, поскольку в современных конфликтах вместо такой техники используются летающие дроны.

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Страны
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Украина
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