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13.08.2019
Российская газета

Удар по аэродромам: "Кинжал" назвали ответом России на F-35

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Военные эксперты считают, что новый российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" представляет серьезную опасность для американских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Как пишет Мilitary Watch Magazine, такими ракетами, способными доставить 500-килограммовую боеголовку к цели на расстоянии до 2000 километров со скоростью 10 Махов (более 12 тысяч километров в час), вооружены сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31К. Кроме того компактный вариант "Кинжала" предполагается разместить на истребителях Су-57.

В публикации отмечается, что эти ракеты высоко ценятся за точность и маневренность. Они считаются одним из самых грозных видов тактического вооружения в мире. При этом эксперты называют "Кинжал" ответом России на новейший боевой самолет НАТО F-35.

В материале такая точка зрения объясняется тем, что российская ракета способна нейтрализовать вражеские аэродромы в течение нескольких минут после начала конфликта и уничтожить или повредить самолеты противника на земле еще до их взлета. Кроме того, ракета также считается идеальным "убийцей авианосцев" из-за своих продвинутых противокорабельных возможностей. Таким образом под молниеносный удар "Кинжалов" могут попасть как F-35 на наземных аэродромах, так и его модификации, предназначенные для использования ВМС США.

"Низкая боевая готовность и высокие требования к техническому обслуживанию F-35 делают его особенно уязвимым для таких атак, поскольку самолет проводит на земле гораздо больше времени, чем другие истребители, такие как более старый F-16", - объясняет автор публикации.


Руслан Мельников

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