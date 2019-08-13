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13.08.2019
Российская газета

Испытания Су-57 завершатся до конца года

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Источник изображения: rg.ru

Командующий ВВС России генерал-лейтенант Сергей Дронов рассказал о ходе работ над новыми истребителями. Государственные испытания российского самолета пятого поколения Су-57 завершатся до конца 2019 года, после этого начнутся серийные закупки машины. Тестирование МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года.

- Главное отличие МиГ-35 от стоящих на вооружении многофункциональных самолетов поколения 4++ Су-30СМ и Су-35С - экономичность. Стоимость его летного часа в полтора раза ниже, чему у самолетов Сухого. Су-57 обладает многофункциональностью, сверхманевренностью, способностью длительного сверхзвукового полетав крейсерском режиме, максимальной автоматизацией процессов управления и применения оружия. По своим возможностям он превосходит иностранные самолеты пятого поколения, - рассказал генерал в интервью "Красной звезде". Он напомнил о задаче, поставленной Верховным Главнокомандующим - перевооружить на истребители Су-57 три авиаполка. Серийное производство машины уже началось.

Ранее стало известно, что государственные испытания самолет пятого поколения проходит с новыми силовыми установками - так называемыми "двигателями второго этапа" или "изделием 30". Эти агрегаты имеют прорывные характеристики, новую систему управления, вентилятор и "горячую часть", полностью перепрофилированный компрессор. Многие из примененных новшеств не имеют и близких аналогов в мире, заявили в Объединенной двигателестроительной корпорации.


Антон Валагин

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