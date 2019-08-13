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13.08.2019
ЦАМТО

Украина и США обсуждают новые поставки ПТРК Javelin

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Army

ЦАМТО, 12 августа. Правительства Украины и США согласовывают условия новых поставок ПТРК Javelin для украинской армии. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 9 августа временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Ранее У.Тейлор заявлял, что Украина обратилась к США с просьбой продать ей больше комплексов Javelin, отмечает агентство.

"Да, мы готовы продать Украине это вооружение. Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий", – сказал У.Тейлор, комментируя свое предыдущее заявление по поводу запроса Украины к США о продаже большего количества ПТРК Javelin. Его цитирует агентство УНИАН.

Как отмечает агентство, Верховная рада Украины в январе приняла закон, который позволяет Минобороны непосредственно покупать за рубежом продукцию военного назначения, а также оплачивать соответствующие работы и услуги в рамках импорта ВиВТ. Как отмечается, это позволит оптимизировать и ускорить процесс закупок по импорту, а также сэкономить средства из-за отсутствия посредников.

Как напоминает "РИА Новости", Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать.

Согласованное ранее двумя сторонами количество ПТРК Javelin уже доставлено на Украину.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Персоны
Барак Обама
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