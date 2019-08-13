Китай задействовал десятки своих новейших танков Type 99A в крупных учениях

В северо-восточной части Китая проведены наиболее массовые учения бронетанковых подразделений. К учениям были привлечены экипажи десятков танков Type 99A, которые изначально совершили длительный марш-бросок в заданный район для проведения маневров.

Источник изображения: China Military

По заявлению пресс-службы НОАК, основная цель таких маневров состояла в проверке боеспособности танковых подразделений, в том числе и в сложных условиях – на существенном удалении от мест постоянной дислокации.

Проверялась в деле в том числе и модернизированная версия китайского танка - Type 99 04А. Это танк, обладающий усовершенствованным комплексом активной защиты и новой системой управления огнём и движением.

На снимках видно, что для танки движутся по степной местности в составе колонны. На них установлены камеры и датчики, отслеживающие параметры маневрирования и ведения боевых действий экипажами. При этом и видео, и данные с упомянутыми параметрами передавались в единый командный центр, где производился анализ выполняемых упражнений китайскими танкистами, эффективность выполнения поставленных задач.

Источник изображения: China Military

Для справки: на данный момент в составе НОАК – около 280 танков Type 99A.

На этом фоне китайская команда неудачно выступила на танковом биатлоне в России. В полуфинале китайцы уступили команде танкистов Казахстана.