В Вооруженных Силах РФ стартовал комплекс специальных учений по видам обеспечения действий войск

Учения проходят под общим руководством начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Комплекс специальных учений по видам обеспечения действий войск, а также применения беспилотной авиации и военной полиции стартовал в Вооруженных силах РФ, сообщил в понедельник Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"С 12 по 31 августа с.г. в Вооруженных силах Российской Федерации проводится комплекс специальных учений по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения по применению беспилотной авиации и органов военной полиции. Данные учения являются подготовительным этапом и завершают комплекс мероприятий подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей видов обеспечения к стратегическому командно-штабному учению "Центр-2019"", - говорится в сообщении.

Планами учений, уточнили в Минобороны, предусмотрены практические действия войск (сил) по отработке вопросов всестороннего обеспечения на территории шести субъектов Российской Федерации, территориально входящих в состав Центрального военного округа, на полигонах "Тоцкий", "Донгуз", (Оренбургская обл.), "Чебаркульский" (Челябинская обл.), "Юргинский" (Кемеровская обл.), "Алейский" (Алтайский край), "Свердловский" (Свердловская обл.), "Рощинский" (Самарская обл.).

"В том числе на полигонах соединениями и воинскими частями материально-технического обеспечения, инженерных и железнодорожных войск ВС РФ будут отработаны действия по наведению железнодорожных и автодорожных мостов, организации мостовых и понтонных переправ через водные преграды, восстановлению аэродромной инфраструктуры и организации аэродромного обеспечения, ремонту вооружения и военной техники, а также обеспечению бытовых потребностей войск в полевых условиях", - отметили в военном ведомстве.

Важной составляющей учений станет выполнение подразделениями войск радиационной, химической и биологической защиты задач по ликвидации последствий условного применения биологических средств и аварий на радиационных и химически опасных объектах, пояснили в Минобороны РФ.

"Мероприятия комплекса специальных учений проводятся под общим руководством начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова. Непосредственное руководство учениями по видам обеспечения осуществляют начальники родов войск ВС РФ и руководители центральных органов военного управления", - говорится в сообщении.