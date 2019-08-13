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13.08.2019
Интерфакс-АВН

Новые вертолеты Ми-38 и Ми-28НМ начнут поступать в войска в этом году - командующий ВВС

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Первый опытный образец вертолета Ми-38Т, построенного для Минобороны РФ на АО "Казанский вертолетный завод".
Первый опытный образец вертолета Ми-38Т, построенного для Минобороны РФ на АО "Казанский вертолетный завод".
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Новые транспортные вертолеты Ми-38 и боевые вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" начнут поступать в Вооруженные силы РФ уже в 2019 году, сообщил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"Ми-38 - транспортно-десантный вертолет, имеет современный пилотажно-навигационный комплекс, систему спутниковой навигации, навигационный метеолокатор. Его поставки в войска, как и Ми-28НМ, начнутся уже в этом году", - заявил Дронов в интервью, опубликованном в понедельник в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Боевой вертолет Ми-28НМ обеспечивает всепогодность боевого применения, возможность одновременного использования двух ракет по двум разным целям, причем позволяет применять управляемое ракетное вооружение, реализующее принцип "пустил-забыл", повышена оперативность поиска наземных и воздушных объектов", - добавил командующий ВВС в беседе с изданием.

Область применения вертолетов Ми-38 - перевозка грузов и пассажиров, поисково-спасательные операции, VIP-перевозки. Все это - в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат. При этом Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства, интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях, взрывобезопасной протектированной топливной системой. Также вертолет оснастили дополнительными опорами на шасси для посадки на мягкий грунт и снег.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Ми-38
ТВ7-117
Компании
Минoбороны РФ
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