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12.08.2019
РИА Новости

Глава делегации Зимбабве на АрМИ-2019 в Китае рассказал о подготовке войск

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Танк Т-72Б3 команды армии Зимбабве на первом этапе "Индивидуальной гонки" "Танкового биатлона" V Армейских международных игр-2019
Танк Т-72Б3 команды армии Зимбабве на первом этапе "Индивидуальной гонки" "Танкового биатлона" V Армейских международных игр-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

ПОЛИГОН КОРЛА (Китай), 10 авг - РИА Новости. Глава военной делегации Республики Зимбабве на АрМИ-2019 в Китае майор Рурегереро Сизиба рассказал, как осуществляется боевая подготовка войск в стране, отметив, что армия Зимбабве активно заимствует передовой опыт стран-участниц Армейских международных игр, а навыки, полученные в ходе соревнований, передаются в войска, сообщили РИА Новости в пресс-центре игр.

"В Зимбабве у нас есть механизированная пехота, как в "Суворовском натиске". Также есть танковые подразделения - ведь мы участвуем в "Танковом биатлоне". Медики из нашей механизированной бригады участвуют в "Военно-медицинской эстафете", а на "Снайперский рубеж" прибывает наш спецназ", - рассказал он. Также в армии Зимбабве есть артиллерийская бригада, военнослужащие которой задействованы в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", и разведывательные подразделения. В прошлом году они участвовали в конкурсе "Отличники войсковой разведки".

Он также рассказал, что повседневная боевая подготовка в армии Зимбабве включает не только подготовку к АрМИ, но и войсковые учения. "Мы проводим совместные, межвидовые учения, например, мотострелков и подразделений ПВО либо совмещаем учения разных подразделений", - рассказал Сизиба.

По словам представителя африканской республики, климатические условия полигона Корла, на котором проходят конкурсы АрМИ-2019 в Китае и к которым тяжело адаптироваться представителям более северных стран, для военнослужащих Зимбабве вполне приемлемы.

"В Зимбабве у нас тоже достаточно высокие температуры, но в целом климат не настолько суровый, как здесь. Зимой у нас вообще 5-10 градусов тепла. Воздух в Корле суховат, но наши военнослужащие могут совладать и с этим. У нас в стране есть регионы с похожими климатическими условиями, и мы тренируем войска в том числе и в такой среде", - пояснил он.

В этом году Зимбабве участвует в пяти конкурсах Армейских международных игр: "Танковом биатлоне" в подмосковном Алабино, "Снайперском рубеже" в Белоруссии, "Мастерах артиллерийского огня" в Казахстане, "Суворовском натиске" в Китае и "Военно-медицинской эстафете" в Узбекистане.

Юбилейные АрМи-2019 проходят с 3 по 17 августа. На территории КНР проводятся четыре конкурса: "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Мастер-оружейник" и "Безопасная среда". В конкурсах состязаются 24 команды, представляющие страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Соревнования проходят на объектах тренировочной базы Корла в Синьцзянском военном округе.

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Зимбабве
Казахстан
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Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Медицина
Танковый биатлон
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