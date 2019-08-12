США рассчитывают, что украинская армия после реформ сможет угрожать России, но не Америке
Американские военные эксперты задумались над тем, что реально могут сделать США для укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению издания National Interest (NI), Вашингтон заинтересован в скорейшем решении двух задач, имеющих отношение к Незалежной. Во-первых, рассматриваются варианты скорейшего завершения войны на территории Донбасса, причем все они силовые. Во-вторых, заводится речь о подготовке ВСУ к вооруженному противостоянию российской армии. Вашингтон хотя и признает угрозу Украине со стороны восточного соседа "весьма гипотетической", но считает, что украинское воинство просто обязано быть вооружено и обучено в достаточной степени, чтобы Москва не списывала его со счетов.
Издание NI для начала приводит слова бывшего начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о том, что в военный конфликт в Донбассе войска Украины вступили в крайне ветхом состоянии. Американские аналитики отмечают, что за время независимости с 1991 года Киев пустил по ветру практически весь свой военный потенциал. А украинская армия в 2014 году, на пике боев на юго-востоке страны, страдала от плохой подготовки, беспредельной коррупции и ослабления морального духа. Правда, они намеренно игнорируют тот факт, что именно под давлением Запада украинское политическое руководство пошло на разрыв экономических связей с Россией, а это привело военно-промышленный комплекс (базу обороноспособности) Незалежной в полный упадок. Только слепой не сможет увидеть, что именно заокеанские благодетели предприняли значительные усилия для ослабления военной мощи Украины.
Заявления, что именно с помощью военных советников США и НАТО за последние несколько лет Незалежная добилась значительных успехов в военном строительстве, не выдерживает никакой критики. В советские времена кадровые военные стремились оказаться к моменту увольнения в запас именно на украинской территории, поскольку жизнь там была комфортнее, чем в других бескрайних областях СССР к востоку (вплоть до Тихого океана) и к северу (до берегов арктических морей). Вот вам и запас инструкторов, более квалифицированных, чем западные. В командном составе Вооруженных сил СССР было много украинцев. В штабах и на командных должностях ВС РФ до сих пор служат выходцы из УССР или их потомки. Была бы воля, Киев легко справился с воссозданием собственной армии без чьей-либо помощи. А военные советники НАТО в действительности вредят процессу украинского военного строительства.
К тому же вся военная помощь от США сводится к учебе, сомнительного качества, поставкам ограниченного объема противотанковых ракет; средств связи, обнаружения, наблюдения и разведки; стрелкового оружия и амуниции. Стоит заметить, даже в приобретении бронежилетов кто-то из поставщиков сумел вместо необходимых изделий 5-го или 6-го класса защиты (выдерживающих огонь автоматического и снайперского оружия) поставить таковые 1-го, в лучшем варианте 2-го класса (защищающие лишь от огня из пистолетов).
Впрочем, и сами американские эксперты признают, что "военная помощь США Украине была стратегически и даже тактически несущественной" (NI). Поставка ограниченного количества ПТРК Javelin названа чисто символической. А нынешний план Конгресса США предоставить Украине портативные зенитные ракетные комплексы (подобно тому, как снабжались в 80-е годы душманы в Афганистане) является еще более символическим, поскольку у ополчения Донецкой и Луганской республик нет авиации. А в войне против современных ВВС России те зенитные ракетные комплексы, о которых идет речь, не эффективны. К тому же указывается, что Москва вряд ли решится на открытую интервенцию против Незалежной, поскольку это может вызвать жесткое недовольство Запада с вытекающими отсюда последствиями. Для пущей наглядности привожу цитату из NI: "Российские военно-воздушные силы не могут проводить военные операции над воздушным пространством Донбасса, не вызвав международный кризис, который увеличил бы шансы прямого западного вмешательства".
А вот еще один чудный перл американских военных аналитиков: "Если цель военной помощи США - изменить баланс сил на Донбассе или подготовить Украину к отражению полномасштабного российского военного наступления, то требуются более решительные действия со стороны Вашингтона - однако указанные действия будут только способствовать противодействиям со стороны России. И вместо стабилизации обстановки в Незалежной Запад получит только ее ухудшение, причем - значительное. Именно по этой причине Украина вряд ли может рассчитывать на стратегически значимую военную помощь, такую, как (например) ЗРК Patriot, о желании приобрести который Киев заявлял в прошлом году… Однако существуют прагматичные военные реформы, которые украинская армия может осуществить в краткосрочной перспективе, чтобы получить значительное преимущество в войне на Донбассе".
В чем суть этих реформ – из текста статьи понять сложно. Впрочем, в качестве главной рекомендации военный эксперт NI предлагает украинскому командованию для успешных военных действий в Донбассе "отказаться от громоздких танков Т-84 и Т-80 и сделать ставку на модернизацию советского БМП-1". А мотивирует он это тем, что боевые действия ведутся главным образом в городских условиях. Скажу откровенно, более глупого совета, пожалуй, и вообразить невозможно. К примеру, израильская армия, которой действительно зачастую приходится вести боевые действия в городских условиях, давно отказалась от легко бронированных боевых машин в пользу тяжелых, имеющих мощную танковую броню. Американцы советуют при использовании БМП-1 (чью броню пробивает даже крупнокалиберный пулемет) делать ставку на активную защиту, но забывают, что она не является абсолютной панацеей от всех бед. В продолжительном бою рано или поздно БМП-1 с ее тонкой броней окажется совершено беззащитной. Но не в этом дело. Суть в другом. Похоже, Запад просто не знает, какие конкретно реформы предложить ВСУ, чтобы, во-первых, они были достаточно мощными (чтобы угрожать Москве) и готовыми к приграничным военным стычкам с российский армией. Во-вторых, чтобы они не были слишком мощными, для (не дай бог) противостояния войскам НАТО.
Александр Шарковский
Ответственный редактор НВО
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