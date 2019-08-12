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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Истребители Северного флота провели ракетные стрельбы над Баренцевым морем

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Истребитель МиГ-31БМ
Истребитель МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Истребители Су-33 и МиГ-31БМ Северного флота выполнили ракетные стрельбы на полигоне в акватории Баренцева моря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"Лётчики-истребители Северного флота на самолётах МиГ-31БМ и Су-33 отработали стрельбу ракетами класса "воздух-воздух" по воздушным мишеням на полигоне Тимур над акваторией Баренцева моря. В стрельбах приняли участие 15 экипажей. В их числе были как опытные, так и молодые лётчики, прибывшие в подразделения после окончания военных вузов год назад", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, стрельбы проходили на высоте свыше пяти километров, в качестве мишеней использовались световые авиабомбы, поставленные бомбардировщиками Су-24.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
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Су-33
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