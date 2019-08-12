С-400 в Турции: чего опасаются США и НАТО

Могут ли С-400 в Турции взломать систему НАТО "свой-чужой"

На фоне поставок С-400 в Турцию появляется огромное количество публикаций о рисках и угрозах, которые якобы несут в себе российские системы для безопасности Анкары. Большая часть из этих страхов генерируется в США и НАТО - или намеренно, или из-за технической неграмотности. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок разобрался с некоторыми деталями поставок "Триумфа" в Турцию.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет интегрировать в свою систему ПРО и ПВО купленные Турцией у России ЗРС С-400 "Триумф". То есть позиция НАТО по поводу интеграции С-400 в соответствующие автоматизированные системы управления (АСУ) ПВО и ПРО альянса сформулирована на сегодня однозначно.

"Ответ - нет. Нет планов интегрировать российские системы С-400 в единую систему противовоздушной и противоракетной системы НАТО",

- категорически отверг подобную возможность Столтенберг.

Для начала проанализируем, возможно ли в принципе сопряжение (а именно так правильно с технической точки зрения называется этот процесс) средств управления ЗРС С-400 "Триумф" с автоматизированными системами боевого управления ПВО/ПРО НАТО.

Получение информации о воздушном противнике от вышестоящих и взаимодействующих частей и соединений в рамках АСУ ПВО/ПРО Североатлантического альянса для С-400 никогда лишним не будет, как, впрочем, и для любой другой зенитной ракетной системы.

Задача сопряжения ЗРС С-400 технически решаема. Весь вопрос заключается разве что во времени и цене.

Для решения этой проблемы необходимо создавать соответствующие протоколы обмена информацией и стойки (кабины) сопряжения. В этой связи потребуется как минимум совместная работа двух конструкторов - с российской стороны и со стороны соответствующего разработчика систем НАТО. Однако представить себе подобный уровень взаимодействия в настоящее время достаточно трудно.

К слову, если эта проблема - взаимного обмена информацией - так и не решится, принципиально ничего страшного в этом нет. В конце 2000-х годов Россия и НАТО неоднократно проводили совместные тренировки и учения по нестратегической противоракетной обороне. Тогда вопросы взаимодействия между огневыми средствами решались не путем технического сопряжения систем, а чисто организационно. То есть одной из сторон назначался сектор стрельбы, в котором она полностью отвечала за выполнение боевой задачи. Вполне возможно, что турецкая сторона воспользуется наработками уже проведенных учений и взаимодействие между своими огневыми и информационными средствами будет строить на этом этапе именно на основе этих принципов.

Мнение американского генерала Кертиса Скапаротти, который возглавляет Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе, что С-400 якобы невозможно интегрировать в общую систему ПВО альянса, ошибочно. Никаких принципиальных препятствий на пути интеграции ЗРС "Триумф" в АСУ ПВО/ПРО НАТО нет.

Даже такая частная задача, как применение системы опознавания "свой-чужой", как основной ступени перед принятием решения на уничтожение обнаруженной цели, практически решена при поставке ЗРС С-400 в Турцию российскими и турецкими специалистами.

Как ранее писала "Газета.Ru", процесс получения зенитного ракетного вооружения иностранным заказчиком выглядит в настоящее время примерно следующим образом.

После разного рода первоначальных протоколов о намерениях и в конечном счете подписания контракта личный состав вооруженных сил инозаказчика отправляется на переучивание на соответствующую систему. То есть вначале осуществляется теоретическая часть подготовки, и проходит она, как правило, в учебном центре в Гатчине Ленинградской области.

Затем личным составом осуществляется прием по актам вооружения, военной техники и ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) на стыковочной базе полигона Капустин Яр. После этого с одной из площадок полигона выполняются начальные стрельбы (без этого зенитную ракетную часть элементарно нельзя ставить на боевое дежурство по охране государственной границы в воздушном пространстве).

Далее зенитная ракетная система свертывается, приводится в походное (транспортное) положение и отправляется на станцию погрузки. Затем железнодорожным (водным, воздушным) транспортом под охраной воинского караула следует к месту постоянной дислокации.

К этому времени на новом месте постоянной дислокации должны уже завершить работу рекогносцировочные группы, которые занимаются на местности выбором основных и запасных стартовых позиций. К примеру, в условиях горной и густонаселенной местности (а это все в полном объеме относится к Турции) это не самая простая работа.

Пока нет ясности с выполнением начальных боевых стрельб. Во всяком случае, публично информация, на каком из полигонов она будет осуществляться, не оглашалась. Нельзя исключать, что боевая стрельба турецкими расчетами будет выполнена в одном из учебных центров ВС Турции, то есть на национальной территории.

Некоторые утверждения в публикациях СМИ, в целом, выглядят несколько безграмотно. К примеру, в зарубежных источниках излагается, что "российские системы ПВО в Турции не только передадут Москве коды опознавания "свой-чужой", но и будут следить за перемещениями авиации НАТО, а с помощью проданных Турции комплексов С-400 Москва сможет взломать систему "свой-чужой" передового американского истребителя F-35, а также следить за его перемещениями".

На самом деле определенная обеспокоенность США при покупке Турцией ЗРС С-400 "Триумф" присутствует, и связана она в основном с проблемами интеграции системы опознавания "свой-чужой" ЗРС С-400, и в связи с этим возможны (по большей части гипотетические) негативные влияния на общую систему ПВО/ПРО НАТО.

Дело в том, что в США и в государствах-участниках НАТО используется государственная система опознавания MARK-XII (Mk-XII). В ней реализуются следующие режимы работы: 1 и 2 (военные режимы), 3/A (гражданский режим, обеспечивается в поставленных в Турцию средствах радиолокации ЗРС С-400), 4 (военный, имитостойкий режим, обеспечивает защиту от провоцирования).

Для использования четвертого режима Mk-XII в ЗРС С-400 на территории Турции надо использовать в наземном радиолокационном запросчике (НРЗ) сугубо турецкий криптоблок, который будет обеспечивать работу режима 4 и тем самым исключать нежелательную имитацию работы средств системы "свой-чужой".

Первый полковой комплект С-400 поставляется в Турцию с наземным радиолокационным запросчиком российского производства системы Mk-XII (НАТО). Он построен по общеизвестному стандарту STANAG 4193 и совместим со стандартом ICAO (гражданская вторичная радиолокация международного управления воздушным движением, приложение 10, том IV).

Вдобавок к этому НРЗ системы Mk-XII российского производства и антенна каждого радиоэлектронного средства ЗРС С-400 "Триумф" будут работать на передачу с общеизвестной частотой 1030 MHz, а на прием - с частотой 1090 MHz.

В Турции есть однозначное понимание, что невозможно интегрировать турецкий криптоблок в российский НРЗ с режимом 4 из-за множества технических и организационных препятствий. Приемлемым решением в этом плане выглядит использование в ЗРС С-400 турецкого запросчика вместе с национальным криптоблоком.

Поэтому первый полковой комплект ЗРС С-400 и поставляется в Турцию с российским НРЗ системы Mk-XII (НАТО). Впоследствии он будет заменен на турецкий наземный радиолокационный запросчик разработки компании "Асельсан". При поставке второго полкового комплекта С-400 планируется сразу использовать НРЗ турецкого производства.

В ЗРС С-400 "Триумф" нет никаких средств для передачи куда бы то ни было так называемой ключевой информации.

В системе опознавания "свой-чужой" - "коды" никак не передаются. Подобной аппаратуры и радиолокационных средств попросту нет. При формировании запросного или ответного кода передается набор определенных импульсов и, кроме как на приемо-передающие антенны НРЗ, он никуда не уходит.

То есть С-400 - это вовсе не средство для "взламывания" системы "свой-чужой". Эта зенитная ракетная система предназначена исключительно для поражения целей без признака опознавания "свой самолет".

А по ответу в режиме 3/A (гражданский режим) любой самолет, и не только F-35, будет заметен в пределах возможностей наземного радиолокационного запросчика (до 600 км). В 1 и 2 режимах работы Mk-12 F-35 будет отвечать решительно всем наземным радиолокационным запросчикам, включая гражданские. Таким образом, никакого секрета о его координатах, маршруте полета, высоте и скорости не будет. И это, можно сказать, будет общедоступная информация.

А турецкий НРЗ компании "Асельсан", установленный на ЗРС С-400, будет полностью адаптирован для работы как в национальной, так и в общей системе опознавания НАТО, в том числе и в имитостойком режиме на национальных ключах с использованием собственного (турецкого) криптоблока, обеспечивающем работу режима 4 (военного, имитостойкого) системы опознавания НАТО Mk-XII.

С целью исключения технической и гипотетической возможности нежелательного влияния техники ПВО российского производства на работу средств ПВО Турции в смешанной группировке на свои средства ПВО или на средства ПВО и авиации других стран-участников НАТО (Объединенные ВВС НАТО "Юг") порядок технического взаимодействия турецкой и российской сторонами полностью согласован.

Он будет являться своеобразным базисом интеграции турецкого НРЗ в средства радиолокации ЗРС С-400 с целью обеспечения независимости от поставщика С-400 при работе со средствами ПВО НАТО.

Что же касается "невидимого" истребителя F-35, так следует еще раз напомнить, что полностью невидимых самолетов в радиолокации попросту не бывает. Если эффективная отражающая поверхность летательного аппарата составляет хотя бы 0,01 кв. м, то этого для успешной боевой работы современных зенитных ракетных систем вполне достаточно. А меньших значений ЭОП даже с учетом суперпродвинутых технологий стелс добиться в настоящее время необычайно сложно, разве что скрыть летательный аппарат в облаке плазмы.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru".

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель "Независимой газеты" (2000-2003), главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" (2010-2015).

Михаил Ходаренок