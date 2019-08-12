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12.08.2019
bmpd.livejournal.com

УАЗ - тюнинг по-монгольски

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Оригинал взят у коллеги dambiev в УАЗ - тюнинг по-монгольски

Продолжаю тему монгольских УАЗиков - самых почитаемых авто в этой стране.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Монголия
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