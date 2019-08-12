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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания

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Учения
Учения по ликвидации последствий условной радиационной аварии на атомной подводной лодке.
Источник изображения: www.tv21.ru

Погибли семь сотрудников "Росатома" и Минобороны, пострадали еще шестеро. Власти заявляют о нормальном радиационном фоне

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Взрыв близ села Ненокса Архангельской области произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания, сообщили в субботу в госкорпорации "Росатом".

"Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке", - заявили в "Росатоме".

Радиоизотопные источники энергии - устройства, использующие энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие ее в электроэнергию.

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией", - сказали в госкорпорации.

В "Росатоме" отметили, что трагедия произошла из-за "стечения факторов", отметив, что такое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

По данным госкорпорации, в результате взрыва погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Все пострадавшие находятся в специализированном медицинском учреждении.

В госкорпорации сообщили, что после взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, была надежда найти их живыми. "Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников "Росатома", которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты", - сказали в "Росатоме".

Таким образом, в результате трагедии на полигоне погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

В пресс-службе губернатора Архангельской области в субботу заявили, что глава региона в курсе сообщения "Росатома", но не уточнили, какие действия предпринимают власти в связи с информацией об аварии при работах с радиоизотопным источником питания.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия.

Источники сообщили "Интерфаксу", что инцидент произошел в Ненокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.

Как сообщалось, после инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.

В военном ведомстве подчеркнули, что "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме".

Однако позже в четверг пресс-служба администрации Северодвинска сообщила, что с 11:50 до 12:20 мск в городе было обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час, тогда как установленная норма аварийного реагирования - от 0,6 микрозивертов.

На данный момент уровень радиации на территории вблизи военного полигона в Неноксе находится в пределах естественного природного фона, сообщили в субботу в региональном управлении МЧС.

Вечером четверга и в пятницу власти региона, а также представители Роспотребнадзора и Гидрометцентра России неоднократно заявляли об отсутствии повышенного, угрожающего здоровью населения радиационного фона в Архангельской области. Управления радиационного контроля и безопасности Швеции и Финляндии тоже не зарегистрировали каких-либо всплесков радиации после взрыва на полигоне.

Между тем экологи заявили, что информации об инциденте мало. "Ситуация очень тревожная из-за того, что никакой информации по сути не выпускается, ничего не признается. Мы вчера с коллегами написали сообщение с призывом раскрыть данные о том, какие радиоактивные вещества вышли в окружающую среду, в каком объеме", - сказал в субботу сопредседатель группы "Экозащита" Владимир Сливяк.

Председатель правления экологического правозащитного центра "Беллона" (Санкт-Петербург) Александр Никитин заявил в субботу "Интерфаксу", что взрыв вблизи Неноксы носит локальный характер и местному населению не стоит опасаться радиационной угрозы.

По его словам, сейчас на месте происшествия работает специальное судно "Серебрянка", которое перевозит жидкие и твердые радиоактивные отходы. Позже источник агентства опроверг участие принадлежащего "Росатомфлоту" судна в каких-либо операциях после ЧП на военном полигоне. По его данным, "Серебрянка" "находится на ходовых испытаниях по утвержденному ранее плану".

Британская газета The Daily Mail сообщила в субботу со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации, что в США следят за сообщениями, поступающими о взрыве на полигоне в Архангельской области, и настороженно восприняли версию РФ о произошедшем. Официальных комментариев Вашингтона по поводу взрыва на полигоне в РФ пока не поступало.

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