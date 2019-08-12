Девушек-курсантов допустят к обучению на летчиков истребительной авиации

Часть девушек-курсантов, проходящих обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков, в дальнейшем смогут стать пилотами оперативно-тактической авиации. Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами РФ Сергей Дронов.

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По словам командующего ВВС, на сегодняшний день желание стать боевым летчиком оперативно-тактической авиации выразили три девушки, проходящие обучение в Краснодарском ВВАУЛ. В ближайшее время они пройдут дополнительный медицинский отбор, по итогом которого будет принято окончательное решение.

Недавно была просьба рассмотреть наших девушек к подготовке в качестве пилотов оперативно-тактической авиации. Я скажу, что я не удивлюсь, если это получится очень хорошо

- сообщил Дронов.

Ранее в ВКС России заявляли, что готовы официально открыть должность летчика истребительной авиации для девушек-пилотов.

ВКС РФ дадут девушкам-летчицам возможность претендовать на прохождение службы в любом из родов авиации. Если раньше первые потоки военных летчиц могли служить лишь в транспортной авиации, то теперь им открыта дорога в кокпит истребителей

заявил зам командующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Напомним, что в этом году будет уже третий набор девушек в Краснодарское ВВАУЛ на обучение профессии военного летчика. Как заявил начальник училища генерал-майор Сергей Румянцев, никаких сложностей с обучением девушек не возникло, ни одна девушка-курсант не была отчислена или не сбежала "на гражданку". С марта 2020 года курсантки третьего курса набора 2017 года начнут полеты на турбовинтовом самолете DA42T, на котором они налетают не менее 20 часов.