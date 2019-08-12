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12.08.2019
ТАСС

Возможности авиакомплекса "Кинжал" впервые показали на конкурсе "Авиадартс"

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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Кинжал" и Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода

РЯЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Авиакомплекс "Кинжал" и Су-57 обеспечили прикрытие действий ударной авиации на полигоне Дубровичи в розыгрыше тактического эпизода "Авиамикс" на конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр - 2019 (АрМИ), сообщили журналистам в пресс-центре игр.

"Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал" и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода "Авиамикс", открывающего финальную часть соревнований", - сказали в пресс-центре.

"Жители и гости Рязани в течение нескольких дней являются свидетелями бескомпромиссной борьбы настоящих воздушных бойцов, которые демонстрируют высокие возможности современной авиационной техники и отличную летную выучку. Участие в состязаниях укрепляет доверие и развивает сотрудничество между нашими странами", - сказал главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин, отрывая летную программу.

Также главком ВКС выразил признательность представителям дружественных армий, принимающих участие в этом конкурсе.

"Находясь в едином строю, лучшие летчики Вооруженных Сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики показывают свое мастерство и профессионализм", - подчеркнул он.

Во время эпизода "Авиамикс" летчики также продемонстрировали воздушные дуэли истребителей Су-35С, массированные бомбовые удары самолетов Ту-22М3 и Су-34, ракетные удары штурмовиками Су-25СМ3 с различных видов маневра, высадку тактического десанта с транспортно-боевых вертолетов под прикрытием ударных Ми-28Н и Ка-52, пуски управляемых ракет звеном "Ночных охотников" Ми-28Н, другие элементы. Впервые в тактических эпизодах были задействованы самолеты МиГ-31К и Су-57.

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