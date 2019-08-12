Новое вооружение для Су-57 начнут разрабатывать не раньше 2020 года

В этом году предстоит завершить госиспытания в части летных характеристик

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Разработка нового оружия для истребителя пятого поколения Су-57 начнется не раньше следующего года, сообщил заместитель главкома ВКС РФ Сергей Дронов.

"Мы заканчиваем в этом году заниматься летными качествами, а дальше он выходит на ОКРы (опытно-конструкторские работы - ИФ) по новым видам вооружения", - заявил Дронов в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы заканчиваем этап государственных испытаний и начинаем принимать (Су-57) на вооружение", - сказал он.

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по доведению летных качеств Су-57, одновременно идет процесс адаптации оружия.

"Сегодня идет процесс именно адаптации оружия (. . .). Частично мы еще не закончили и самолетную тематику. Но основные усилия сегодня на то, чтобы научить его "работать", - сказал Дронов.

Заместитель главкома ВКС подчеркнул, что у Су-57 будет "совершенно другой" перечень оружия, включая управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

"Вот сейчас адаптировать его под перечень (оружия - ИФ), который на него возлагается - это основная задача", - заявил Дронов.

По его словам, в настоящее время Су-57 способен нести оружие во внутренних отсеках, что позволило достичь сверхзвуковых скоростей у земли на бесфорсажных режимах, а также "совершенно других характеристик эффективной отражающей поверхности", которые делают его более незаметным.

Кроме того, у Су-57 понижено лобовое сопротивление - благодаря меньшему сопротивлению движения самолета в воздухе, уменьшается расход топлива и, соответственно, увеличивается дальность полета по сравнению с Су-35 и Су-30.

"Мы, в общем-то, на равных противостояли истребителям F-22. Поэтому мы говорим, что машина достигла мирового уровня. Она выше уровня, мы считаем, американского F-35", - заявил Дронов.

В июне источник "Интерфакса" сообщал, что первые серийные Су-57 не получат новое поколение боеприпасов, так как работы по созданию нового авиационно-бомбового вооружения, неуправляемых ракет и патронов для авиационных пушек находятся на начальной стадии. При этом он отметил, что в настоящее время успешно идет создание управляемых ракет для Су-57.

По словам главы корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова, разработка нового поколения ракет для Су-57 идет в соответствии с графиком. В сентябре прошлого года он сообщал "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение, в том числе, сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.

Кроме того, по данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках, что является одним из требований к пятому поколению истребителей.

В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил в интервью "Интерфаксу", что "с внутрифюзеляжным вооружением у Су-57 всё в порядке".

Как ожидается, первый истребитель Су-57, изготовленный в рамках контракта на установочную партию из двух машин, будет передан Минобороны России в ноябре 2019 года. Второй самолет военные получат в 2020 году.

На форуме "Армия-2019" был подписан новый контракт, предусматривающий поставку 76 истребителей Су-57. По поручению президента РФ Владимира Путина, к 2028 году на новые самолеты будут перевооружены три авиационных полка.

Так же на форуме "Армия" был заключен контракт на закупку для Су-57 перспективных ракет "воздух-воздух" - изделие-180. По информации в СМИ, изделие-180 - модификация ракеты "воздух-воздух" средней дальности Р-77, предназначенная для истребителя пятого поколения Су-57.

Как сообщалось, первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенной двигателестроительной корпорации), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через пять лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

В интервью "Интерфаксу" Юрий Борисов также подчеркнул, что работы по двигателю "второго этапа" для Су-57 идут в срок.