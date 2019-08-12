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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Шесть противолодочных самолётов искали субмарину "противника" в Баренцевом и Норвежском морях

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Ту-142 сайт Минобороны РФ
Ту-142 сайт Минобороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Поиск подводных лодок "противника" отработали лётчики Северного флота в ходе масштабных учений, которые идут в Баренцевом и Норвежском морях.

"Полёты на поиск подводных лодок условного противника были проведены в международном воздушном пространстве над акваторией Баренцева и Норвежского морей. Полётные задания выполнили шесть экипажей противолодочной авиации", - сказано в сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс".

При решении комплекса противолодочных задач экипажи отработали взаимодействие друг с другом в воздухе, а также с надводными кораблями Северного флота, говорится в сообщении.

Задачи в средней и дальней морских зонах отрабатывали экипажи противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38. Экипажи истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка осуществили патрульное сопровождение самолётов Ту-142 и Ил-38, а также отработали тактику ведения воздушного боя.

По данным штаба СФ, задачи выполнены успешно.

Отмечается, что полёты проходили в сложных метеорологических условиях.

"Всего при выполнении задач боевой подготовки истребителями МиГ-31 было задействовано 18 летчиков и штурманов, осуществлено девять самолётовылетов. В общей сложности они провели в воздухе более 10 часов и преодолели более 12 500 километров", - сказано в сообщении.

Самолёт МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, а также в стратосфере, днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех истребителей-перехватчиков способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км, говорится в сообщении.

Ил-38 - дальний противолодочный самолет. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки и поисково-спасательных операций. Ил-38 имеет взлетную массу 68 т, боевой радиус - 2200 км, потолок - 8000 м. Боевая нагрузка - до 8400 кг противолодочных бомб, торпед, морских мин. Самолет способен вести патрулирование на протяжении 14 часов. Крейсерская скорость самолета - 400 км/ ч, максимальная - 610 км/ч. Дальность полета - 6,5 тыс. км.

Ту-142 - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.

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