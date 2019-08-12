Бывший министр обороны США Джеймс Маттис стал членом совета директоров General Dynamics

Как сообщают американские СМИ, бывший министр обороны США генерал Джеймс Н. Маттис, вышедший в отставку в декабре 2018 года, следуя давней американской (и не только) традиции, 7 августа 2019 года стал членом совета директоров военно-промышленной корпорации General Dynamics. Это подтвердила и сама General Dynamics.

Бывший министр обороны США генерал Джеймс Н. Маттис, ставший членом совета директоров корпорации General Dynamics (с) General Dynamics

Маттис уже был членом совета директоров General Dynamics после своего ухода с военной службы с августа 2013 года, но в январе 2017 года в связи с назначением на пост министра обороны США в администрации президента Дональда Трампа ушел из корпорации. Теперь он восстановился в ней.

В 2018 году продажи General Dynamics составили 36,8 млрд долл, и в корпорации было более 100 тысяч занятых. Сообщается, что по итогам 2018 года доход члена совета директоров General Dynamics составлял 85 тыс. долларов прямых ежегодных выплат, 3000 долл. за участие в каждом собрании совета директоров и 2000 долл. за собрание комитета совета директоров. Выплачивается 10 тыс долл. суточных за участие в каком-либо проекте. Еще 150 тыс. долл. составили в 2018 году средние дивиденды для члена совета директоров General Dynamics. В целом, члены совета директоров этой корпорации получают от 155 до 348 тыс. долл. в год.

Президент Дональд Трамп требует от своих политических назначенцев подписывать обязательство не лоббировать в частном секторе ведомства, в которых они работали, в течение пяти лет после ухода из федерального правительства. Впрочем, как отмечает американская пресса, это обязательство вряд ли свяжет Маттиса по существу, поскольку члены советов директоров крупных корпораций по традиции редко лоббируют свои бывшие ведомства напрямую, а General Dynamics и так является одним из ключевых подрядчиков министерства обороны США.

Маттис не единственный бывший высокопоставленный военный или руководитель Пентагона в совете директоров General Dynamics - в частности, в состав совета входят также бывший заместитель министра обороны США Руди ДеЛеон и бывший командующий стратегическим командованием США отставной адмирал Сесил Хейни.

В дополнение к возвращению в совет директоров General Dynamics, Маттис в мае 2019 года также вернулся на должность ведущего научного сотрудника в Институте Гувера в Стэнфордском университете (которую он также занимал в 2013-2017 годах до назначения на пост министра обороны).