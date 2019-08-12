Вечерње новости (Сербия): Сербия — в центре "войны" Америки против России

В ближайшие месяцы на Балканах может вспыхнуть "война" между США и Россией, в эпицентре которой окажется Сербия, пишет издание. США будут склонять Сербию вступить в НАТО, отдалиться от Москвы и пойти на уступки в решении косовского вопроса. И США, и Россия отправили в качестве послов в Белград опытнейших дипломатов. Главной задачей нового американского посла станет ослабление влияния Кремля в регионе.

По-видимому, в ближайшие месяцы в нашем регионе вспыхнет "война" между США и Россией, и в эпицентре столкновения титанов окажется Сербия, которая подвергнется сильнейшему давлению. Так ее будут склонять к тому, чтобы она вступила в НАТО, отдалилась от Москвы и пошла на уступки в решении косовского вопроса.

На то, что мировые державы готовятся к "схватке" на Балканах, указывает и то, что и в Вашингтоне, и в Москве заявляют, что мы являемся самой значимой страной в регионе. Кроме того, и США, и Россия отправили в качестве послов в Белград опытнейших дипломатов (Энтони Годфри и Александра Боцан-Харченко).

Главной задачей нового посла США, как сам Годфри подтвердил несколько дней назад в обращении к Сенату, будет реализация стратегии Вашингтона, направленная на ограничение "вредного влияния России на Балканах" любыми средствами.

С другой стороны, в одном из своих первых заявлений Боцан-Харченко сообщил, что Москва продолжит укреплять сотрудничество с Белградом и что Россия сделает все возможное, чтобы агрессия НАТО против Сербии не повторилась.

Годфри, по примеру целого ряда американских представителей в последнее время, обвинил Москву в том, что она играет роль дестабилизирующего фактора в регионе. Он заявил, что после дипломатической работы в Москве, где он был заместителем посла, "он хорошо осведомлен об агрессивном поведении Москвы, ее вредном влиянии и дезинформационной кампании, которую она ведет в Европе".

"Цель США на Западных Балканах противоположна целям России, но согласуется с целью Сербии, которая хочет интегрироваться в Запад. Мы хотим поддержать Сербию в ее стремлении на Запад и нормализации отношений с Косово", - четко заявил Годфри.

Москва много раз отвечала на подобные обвинения США и заявляла, что это политика Вашингтона в регионе на самом деле дестабилизирует обстановку и угрожает международному правовому порядку. Российский посол Боцан-Харченко сказал в четверг агентству "Танюг", что они не хотят брать Сербию под свой "зонтик безопасности" или "превращать ее в площадку для столкновения с Западом или НАТО".

"Военный нейтралитет дает Сербии возможность сотрудничать с тем, с кем она хочет, для обеспечения обороноспособности страны и армии. Мы полагаем, что Сербия является сильным самостоятельным государством, и президент и правительство следуют именно такой линии: сотрудничество - да, но никаких "зонтиков"".

Дипломат Зоран Миливоевич сказал в комментарии для "Вечерње новости", что в регионе, несомненно, ощущается конфронтация интересов крупных держав: "Ясно, что Сербия занимает важное место в этом столкновении. В будущем она сохранит эту позицию, так как Запад еще не отказался от своих интересов в этом регионе. Расчет делается на то, что Сербия играет решающую роль на Балканах, и для достижения целей все давление будет направлено на нас".

Нужно вернуть сюда международное право

Россия поддержит компромиссное и незаурядное решение, к которому должны прийти Белград и Приштина и которое Россия могла бы отстаивать в Совете безопасности ООН. Об этом заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко, который в интервью "Танюгу" также сказал, что попытается "плечом к плечу бороться вместе с Сербией ради того, чтобы в регион вернулось международное право раз и навсегда и, прежде всего, в вопросе Косово".

На вопрос о возможности смены формата и рамок диалога с Приштиной Харченко ответил, что Россия занимает принципиальную позицию: "Все, что касается инициативной роли Белграда, мы поддерживаем и поощряем. Если будут приняты некие решения и если Сербия попросит у России присоединиться к некой группе государств, то мы можем (почему нет) на это пойти. Но при этом должна учитываться наша позиция и наша приверженность Резолюции 1244. По-другому мы не можем, и думаю, что и Сербия тоже. Сейчас мы готовы внести свой вклад в возобновление диалога".

Сотрудник служб безопасности, связанный с албанцами

Техасский конгрессмен Джон Рэдклифф, которого американский президент Дональд Трамп намерен назначить главой Нацразведки США, по сообщениям албанских СМИ, тесно связан с албанской диаспорой в США и известен как сторонник признания независимости Косово.

После решения Трампа бывший министр иностранных дел так называемого Косово Петрит Селими в своем "Твиттере" опубликовал фотографию, на которой Рэдклифф сложил руки в виде символа так называемой Великой Албании. Селими написал, что видел несколько лет назад, как Рэдклифф выступал на мероприятии албанской диаспоры, и подчеркнул, что тот яро отстаивает косовскую независимость и евроатлантическую интеграцию Албании и Косово.

Д. Милинкович (D. Milinkovi), Д. Р. Джорджевич (D. R. orevi)