Российские летчики впервые задействуют авиакомплекс "Кинжал" на Армейских международных играх

Рязань. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы (ВКС) России на конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр задействуют авиакомплекс "Кинжал", сообщили журналистам в пятницу в пресс-центре игр.

"В ходе розыгрыша тактического эпизода Авиамикс, который пройдет 10 августа на полигоне Дубровичи в рамках международного конкурса "Авиадартс-2019", впервые будет задействован авиационный комплекс "Кинжал". Самолеты МиГ-31К во взаимодействии с истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ обеспечат прикрытие действий штурмовой авиации уничтожении батареи зенитных ракетных комплексов условного противника", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что в тактических эпизодах на "Авиамиксе" впервые самолеты Су-57 обеспечат истребительное прикрытие бомбометания экипажей Ту-22м3 и Су-34.

Также в полетах будут задействованы истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, вертолеты Ми-28Н, Ка-52 и многие другие типы авиационной техники, стоящей на вооружении ВКС РФ. Всего в тактическом эпизоде Авиамикс будут участвовать более 50 экипажей оперативно-тактической, армейской, дальней и военно-транспортной авиации, включая пилотажные группы "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России", "Беркуты".

Во время Авиамикса будут продемонстрированы воздушные дуэли истребителей Су-35С, массированные бомбовые удары самолетов Ту-22М3 и Су-34, ракетные удары штурмовиками Су-25СМ3 с различных видов маневра, высадка тактического десанта с транспортно-боевых вертолетов под прикрытием ударных Ми-28Н и Ка-52, пуски управляемых ракет звеном "Ночных охотников" Ми-28Н и многое другое.

В конкурсе "Авиадартс" в этом году участвуют команды Китая, Белоруссии, Казахстана и России.

1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, сообщил, что в России успешно завершены испытания высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал".

"Более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа", - добавил президент.

Носителем новейшего гиперзвукового оружия стал истребитель-перехватчик МиГ-31.

Глава государства заявил, что уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, а сама ракета, летящая со скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета.

В тот же день главком ВКС России Сергей Суровикин отметил, что созданный на базе модернизированного самолета МиГ-31 авиационный ракетный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой обеспечит нанесение ударов по целям на дальность более 2000 км, без захода в зону противовоздушной обороны (ПВО) противника