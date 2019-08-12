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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Глава центра по борьбе с терроризмом Магуир станет и.о. директора Нацразведки - Трамп

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Джозеф Магуир
Джозеф Магуир.
Источник изображения: https://news-front.info

Вашингтон. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил, что пост исполняющего обязанности директора Национальной разведки США займет глава Национального антитеррористического центра Джозеф Магуир.

"Я рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуир, нынешний директор Национального антитеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - написал Трамп в своем Твиттере.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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