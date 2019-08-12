Глава центра по борьбе с терроризмом Магуир станет и.о. директора Нацразведки - Трамп

Вашингтон. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил, что пост исполняющего обязанности директора Национальной разведки США займет глава Национального антитеррористического центра Джозеф Магуир.

"Я рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуир, нынешний директор Национального антитеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - написал Трамп в своем Твиттере.