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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Посол Индии в РФ: выполнение сделки по поставке С-400 в страну продолжится в соответствии с договором

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Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф"
Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Выполнение сделки по поставке в Индию пяти полковых комплектов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" продолжится в соответствии с подписанным в 2018 году контрактом, сообщил посол Индии в РФ Венкатеш Варма в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

"Мы уверены, что выполнение обязанностей по контракту продолжится в соответствии с положениями документа, и у нас нет никаких сомнений, что С-400 - лучший зенитно-ракетный комплекс в мире. Индия рада, что в ее вооруженных силах будет С-400, произведенный в России", - заявил посол, отвечая на вопрос издания о том, как выполняется российско-индийская сделка по поставке ЗРК С-400.

Господин Варма также напомнил, что по приглашению президента Владимира Путина Россию вскоре посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он станет почетным гостем Пятого Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 4-6 сентября.

"Там премьер-министр Моди встретится с президентом России Владимиром Путиным на двустороннем саммите, а также в рамках форума. Эти встречи позволят продвинуть индийско-российские отношения на новый уровень и расширить привилегированное стратегическое партнерство, существующее между Индией и Россией", - подчеркнул посол Индии.

"Мы ожидаем подписания на саммите во Владивостоке очень крупного соглашения, которое позволит сделать отношения между нашими странами в сфере обороны еще лучше. Оно позволит индийским и российским военным получить доступ к военным базам друг друга. Кроме того, речь идет о взаимной логистической поддержке военных двух стран", - добавил господин Варма в беседе с "Российской газетой".

Индия является одним из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. Ранее сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
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