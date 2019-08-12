Sohu (Китай): российский тяжелый беспилотник совершил свой первый полет. Его бомбовая нагрузка превосходит J-10, а стелс-характеристики лучше, чем у J-20!

На днях состоялся первый полет тяжелого ударного беспилотника "Охотник", разработанного конструкторским бюро "Сухой". Несмотря на то, что до этого Россия долгое время не производила новые беспилотные летательные аппараты, появление "Охотника" доказало, что она по-прежнему может считаться одной из стран с сильнейшей военной промышленностью, пишет "Соху".

6 августа информационное агентство "Спутник" со ссылкой на Министерство обороны сообщило, что первый полет разработанного конструкторским бюро "Сухой" по схеме "летающее крыло" тяжелого ударного беспилотника "Охотник" продлился чуть больше 20 минут и был успешно завершен. По словам инженеров компании "Сухой", бомбовая нагрузка данной модели составляет восемь тонн, что больше, чем у легких истребителей J-10 и F-16. Так как данный беспилотник был выполнен по схеме "летающее крыло" и имеет сравнительно небольшие размеры, его стелс-характеристики оказываются лучше, чем у китайского истребителя J-20.

Как известно, с момента принятия на вооружение беспилотников, способных вести наблюдение и атаковать, к которым принадлежит американский MQ-9 "Жнец" (MQ-9 Reaper), армии всех сильных стран начали вкладывать огромные человеческие и материальные ресурсы в данную область. Таким образом появились современные беспилотники MQ-9 "Жнец", "Птеродактиль" (Wing Loong) и "Цайхун". В России за последнее время не производилось новых беспилотных летательных аппаратов из-за отсталости в электронной промышленности и недостатке знаний и резервов в данной области. Это косвенным образом доказывает, что без советских технологий российская военная промышленность ни на что не способна.

Тем не менее появление БПЛА "Охотник" показало, что Россия до сих пор может считаться одной из стран с сильнейшей военной промышленностью. Вертикальное хвостовое оперение Су-57, появившегося на военной летной испытательной площадке, означало, что Россия уже давно начала изучать ведение боя с совместным применением беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов. Многие опасные для летчиков задачи могут быть поручены беспилотникам, так как в отличие от человеческой жизни их потеря не будет большой проблемой.

Однако проблемы, возникающие у беспилотников при выполнении заданий, объясняются отсутствием пилота. Стоит отметить, что современные боевые самолеты при выполнении задачи получают информацию с многочисленных датчиков самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наземных РЛС, но это не исключает возникновения непредвиденных ситуаций в условиях реальных боевых действий, в то время как люди, управляющие беспилотниками, находятся далеко и не могут своевременно устранить возникшую проблему. При совместном использовании беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов за командное наведение беспилотников отвечают летчики, что увеличивает маневренность в боевых условиях.

Для ведения такого вида боя у России как раз есть подходящие друг другу стелс-истребитель Су-57 и стелс-беспилотник "Охотник". Стоит отметить, что, несмотря на свое название, стелс-характеристики Су-57 не сильно превосходят другие истребители. Нужно, чтобы Су-57 действовал совместно с "Охотником", это позволит избежать подавления другими стелс-истребителями.

Направление российских исследований очень напоминает американскую технологию командного наведения беспилотников при помощи F-35, к тому же обе страны используют для этих целей стелс-истребители. Это в очередной раз доказывает, что, несмотря на упадок национальной мощи, в сфере разработок, связанных с беспилотными летательными аппаратами, Россия не отстает от других стран, а появление БПЛА "Охотник" говорит о том, что в области беспилотников и стелс-технологий страна все еще находится в первом эшелоне.