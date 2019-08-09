Судоремонтный комплекс российского ЧФ в порту Тартус готовится к принятию кораблей

На побережье Сирии в порту Тартус готовится к началу работы судоремонтный комплекс российского Черноморского флота.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный военный источник.

Комплекс будет проводить ремонт кораблей и подводных лодок, входящих в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Ранее это осуществлялось с помощью кораблей-плавмастерских, дежуривших в Средиземном море по шесть месяцев.

По информации агентства, комплекс будет сдан в эксплуатацию не позднее 30 августа текущего года. На место уже доставлено всё необходимое оборудование.

В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в сирийском Тартусе пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на 49 лет с возможностью продления этого срока.