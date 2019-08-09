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09.08.2019
ИноСМИ

Washington Examiner (США): по данным разведки, Россия утроила военное присутствие в Крыму с целью проведения "возможных наступательных операций" против Украины

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БТР во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
БТР во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости, Василий Батанов

В США продолжается антироссийская пропагандистская кампания. В Америке уже стали традиционными обвинения в адрес России по поводу "захвата" Крыма или "вмешательства" в президентские выборы. Но поток дезинформации не прекращается. Так, "Вашингтон экзаминер" публикует "информацию" со ссылкой на эстонскую разведку об усилении российской группировки в Крыму якобы для вторжения на Украину.

По данным разведки, с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году Россия увеличила численность своего военного контингента на этом полуострове почти в три раза для подготовки к возможным наступательным операциям против Украины.

Численность российского военного контингента существенно выросла, сообщила внешняя разведка Эстонии. Множество военнослужащих, единиц бронетанковой техники, артиллерии, самолетов и кораблей были переброшены в эту прежде автономную республику, расположенную на юге Украины.

"Цель укрепления российских сил в Крыму заключается в том, чтобы развернуть российские формирования и военную технику для проведения возможных наступательных операций в глубине территории Украины в случае начала более масштабной конфронтации и помешать прибытию международной помощи в эту страну", - говорится в докладе "Международная безопасность и Эстония" (International Security and Estonia) 2019 года.

С 2014 по 2018 год Россия увеличила численность своего военного контингента в Крыму с 12,5 тысячи до 31,5 тысячи военнослужащих, как отмечают авторы доклада, ссылаясь на данные с открытого сайта "Информ напалм" (InformNapalm). Число бронемашин увеличилось с 92 до 583, а число артиллерийских орудий выросло с 24 до 162. Число самолетов увеличилось почти в шесть раз, с 22 до 122.

ВМФ России тоже существенно увеличил свое присутствие в Крыму: число кораблей выросло с 27 до 78. У России долгое время была своя военно-морская база в Крыму, и она всегда считала ее ключевым элементом в защите ее интересов безопасности в Черном море.

Изначально Россия вторглась в Крым, отправив туда своих "зеленых человечков", однако по мере роста численности российского военного контингента в этом регионе она стала вести себя более дерзко. В ноябре российские военные и пограничники открыли огонь по трем украинским военным кораблям, попытавшимся пройти по Керченскому проливу у берегов Крыма, захватив в плен 24 украинских моряков. В апреле российский военный самолет несколько раз облетел американский военный корабль "Дональд Кук", приблизившись на опасное расстояние к этому американскому кораблю. Международные наблюдатели зафиксировали, как в прошлом году целые колонны российских военных и военной техники оккупировали восток Украины, а ранее в этом году они обнаружили там российские системы ведения электронной войны.

Эстония, которая входит в состав НАТО и находится в Прибалтике, оказалась на передовой российской агрессии. Эстонские чиновники много лет жаловались на то, что Россия проводит в их стране кампании по распространению пропаганды и дезинформации. Хотя Эстония - довольно маленькая страна, она сосредоточилась на противостоянии российской агрессии после того, как в 2007 году она стала жертвой масштабной кибератаки, когда на время была парализована работа эстонских банков, СМИ и правительственных агентств. Эстония обвинила Россию в проведении тех атак, хотя причастность Кремля к ним не была доказана.

С момента аннексии Крыма в 2014 году США предоставили Украине военную помощь на сумму в 1,5 миллиарда долларов, и Пентагон планирует выделить этой стране еще 250 миллионов долларов на покупку различного военного оборудования и оружия. Между тем Россия продолжает оказывать поддержку сепаратистам на востоке Украины.

Бои между украинскими правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами продолжаются уже несколько лет, несмотря на объявленное в 2015 году перемирие. Однако международные наблюдатели сообщают о снижении интенсивности столкновений после 21 июля.


Расс Рид (Russ Read)

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