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09.08.2019
ЦАМТО

Генсек НАТО заявил, что закупка ЗРС С-400 не помешает Турции остаться "ценным" союзником

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 8 августа. НАТО обеспокоена последствиями решения Турции закупить российские системы С-400, однако уверена, что Анкара останется "ценным" союзником и продолжит вместе с альянсом работать над другими вопросами.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Решение Турции закупить системы С-400 – это национальное, суверенное решение, но я обеспокоен последствиями этого решения, потому что для НАТО важна оперативная совместимость вооружений. Российская система С-400 не будет интегрирована в единую систему ПВО-ПРО альянса", – сказал он, выступая в исследовательском институте в Сиднее, отметив, что у этого решения "также есть последствия для поставок истребителей F-35".

"Вопрос С-400 – это серьезный вопрос, но вклад Турции, ее роль в НАТО намного глубже, чем вопрос С-400", – добавил он.

Й.Столтенберг выразил "абсолютную уверенность, что Турция останется очень ценным и важным союзником НАТО, и мы будем вместе работать над многими другими вызовами, несмотря на то, что С-400 создает проблемы", – передает "РИА Новости".

США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года, напоминает агентство.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
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