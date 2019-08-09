Глава Пентагона обсудил в Монголии укрепление связей и получил в подарок лошадь
Пекин. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Министру обороны США Марку Эсперу во время визита в Монголию, где он встретился со своим коллегой Нямагийном Энхболдом, подарили лошадь, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP)
Эспер на встрече с министром обороны Монголии заявил, что его визит "позволяет изучить разные способы дальнейшего укрепления связей" между США и Монголией.
Поездка Эспера в Монголию подчеркивает ключевую роль страны в новой оборонной стратегии США, в которой приоритетными соперниками считаются Китай и Россия, отмечает AP.
Это уже третий контакт на высоком уровне между Вашингтоном и Улан-Батором за лето. В конце июля в Белом доме побывал монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга. В июне в Монголии побывал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Эспер стал первым за пять лет министром обороны США, посетившим Монголию. В 2014 году Монголию посещал Чак Хэйгел, который в то время возглавлял Пентагон.
В Монголию Эспер прибыл в рамках тура по Азиатско-Тихоокеанскому региону. По словам Эспера, США работают над тем, чтобы выстраивать отношения с ключевыми странами в регионе, которые разделяют общие ценности и уважают суверенитет друг друга.
США хотят активизировать сотрудничество с Монголией в сфере обороны и разведки, рассказал источник AP. Сам Эспер заявлял, что у него не было каких-то конкретных целей, касающихся расширения военного сотрудничества с Монголией.
Семилетнюю лошадь, подаренную ему, Эспер назвал Маршалл в честь бывшего министра обороны и госсекретаря США Джорджа Маршалла.
Эспер не заберет лошадь с собой в США, она останется в Монголии. В связи с этим министру подарили фотографию лошади в рамке, а сам он оставил для нее попону, которую надевают на лошадей в армии США.
В Монголии долгое время существует традиция дарить известным и выдающимся личностям, в частности, политикам, лошадей.
Лошадей в качестве подарка от правительства Монголии во время визита в эту страну получали бывшие министры обороны США - Дональд Рамсфелд и Чак Хейгел, а также бывший вице-президент США Джо Байден.
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