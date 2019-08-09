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09.08.2019
ТАСС

Источник: ВДВ может получить машину с модулем "Эпоха" на шасси пушки "Спрут-СД"

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"Спрут-СД"
"Спрут-СД".
Источник изображения: © Владимир Смирнов/ТАСС

Модуль разработан для оснащения перспективных боевых машин пехоты на платформах "Бумеранг", "Курганец-25", "Армата"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Проект бронированной машины на шасси самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД", вооруженной безэкипажным боевым модулем "Эпоха", прорабатывается в интересах ВДВ, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Модуль изначально был разработан для оснащения перспективных боевых машин пехоты на платформах "Бумеранг", "Курганец-25", "Армата". В состав вооружения модуля входят пушка 2А42, пулемет калибра 7,62 мм и комплекс управляемых ракет "Корнет".

"Пытались поставить боевой модуль от "Курганца" на шасси БМД-4М, но оказалось, что - хотя этот модуль легче штатного модуля БМД-4М - по площади он больше и перекрывает люки экипажа. Поэтому проработан вариант размещения нового модуля на шасси "Спрут". Здесь данной проблемы нет, на "Спруте" все это можно сделать очень быстро", - сказал собеседник.

Ранее источники ТАСС сообщали о планах повысить мощь воздушно-десантных войск установкой на БМД-4М противотанковых комплексов "Корнет". Также сейчас проходят испытания модернизированные БМД-2М с новым модулем "Берег", который также вооружен "Корнетом".

"Спрут-СД" с орудием 2А75 калибра 125-мм был принят на вооружение в 2006 году. По данным открытых источников, для ВДВ с 2005 по 2010 год было закуплено более 30 таких машин, однако позже поставки "Спрута-СД" в войска были приостановлены.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
2А42
2А46
2С25 Спрут-СД
Армата
БМД-2
БМД-4
Бумеранг
Корнет
Курганец-25
Эпоха БМ
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