Источник: ВДВ может получить машину с модулем "Эпоха" на шасси пушки "Спрут-СД"

Модуль разработан для оснащения перспективных боевых машин пехоты на платформах "Бумеранг", "Курганец-25", "Армата"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Проект бронированной машины на шасси самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД", вооруженной безэкипажным боевым модулем "Эпоха", прорабатывается в интересах ВДВ, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Модуль изначально был разработан для оснащения перспективных боевых машин пехоты на платформах "Бумеранг", "Курганец-25", "Армата". В состав вооружения модуля входят пушка 2А42, пулемет калибра 7,62 мм и комплекс управляемых ракет "Корнет".

"Пытались поставить боевой модуль от "Курганца" на шасси БМД-4М, но оказалось, что - хотя этот модуль легче штатного модуля БМД-4М - по площади он больше и перекрывает люки экипажа. Поэтому проработан вариант размещения нового модуля на шасси "Спрут". Здесь данной проблемы нет, на "Спруте" все это можно сделать очень быстро", - сказал собеседник.

Ранее источники ТАСС сообщали о планах повысить мощь воздушно-десантных войск установкой на БМД-4М противотанковых комплексов "Корнет". Также сейчас проходят испытания модернизированные БМД-2М с новым модулем "Берег", который также вооружен "Корнетом".

"Спрут-СД" с орудием 2А75 калибра 125-мм был принят на вооружение в 2006 году. По данным открытых источников, для ВДВ с 2005 по 2010 год было закуплено более 30 таких машин, однако позже поставки "Спрута-СД" в войска были приостановлены.