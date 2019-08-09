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09.08.2019
Российская газета

Легендарную советскую гаубицу Д-30 установят на легкий танк АМХ-13

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Источник изображения: Ejrcito del Per Canal oficial / youtube.com

Советская 122-мм гаубица Д-30 до сих пор является одной из самых популярных артиллерийских систем в мире. Она состоит на вооружении более 60 стран и до сих пор выпускается в Китае, Иране, Египте и Судане.

Военные ценят ее компактные размеры и сравнительно небольшой вес – 3 200 кг. Это орудие обладает достаточно высокой скорострельность – 8 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы – 15 300 м.

В настоящее время в КНР для Д-30 разработаны новые дальнобойные снаряды, способные уничтожать цели на дистанции в 22 000 м, существуют также активно-реактивные боеприпасы, бьющие уже на 27 000 м.

Не удивительно, что эти орудия в различных армиях стараются также использовать для создания всевозможных самоходных артиллерийских установок - как колесных, так и гусеничных.

Чуть ли не каждый год сообщается о появлении новых моделей. Например, в минувшем году стало известно о планах Перу вооружить Д-30 часть оставшихся легких танков АМХ-13 французского производства.

Гаубицы будут устанавливать открыто на месте демонтированной башни с вооружением. Ожидается, что САУ, получившая обозначение AMX-D30 Vulcano, оборудуют новой радиостанцией, а механик-водитель получит более совершенный прибор для вождения ночью.

Командованием сухопутных войск планировалось переоборудовать в самоходки около четырех десятков легких танков.

Необходимо упомянуть, что ранее перуанцы уже переделали часть своих АМХ-13 в противотанковые комплексы, вооружив их управляемыми ракетами "Корнет-Э" российского производства.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Египет
Иран
Китай
Перу
Россия
Судан
Франция
Продукция
Д-30 2А18
Корнет
Корнет-Э
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