Пентагон разрабатывает новую инсектицидную пропитку для формы

Министерство обороны США изучает возможность замены репеллента от насекомых и инсектицида, которым пропитывается большинство видов военной формы. Об этом сообщает сайт military.com.

Источник изображения: topwar.ru

В Соединенных Штатах военные рассматривают возможность замены перметрина, вещества, которым пропитывают военное обмундирование для защиты от насекомых, на менее токсичное вещество.

Предполагается, что новый препарат должен дольше служить и продлит срок службы униформы. На данный момент перметрин способен сохранять свои свойства в течение 50 циклов стирки.

Защита от насекомых является принципиально важным моментом для Пентагона, который проводит немало операций в тропическом и субтропическом климате. Укус насекомого может вызвать тяжелую болезнь одного бойца или целую эпидемию. Именно поэтому к вопросу инсектицида военные относятся крайне серьезно.

По данным военного ведомства, болезнь Лайма продолжает оставаться главной внутренней угрозой для американских войск, когда речь заходит о болезнях, переносимых насекомыми в границах территории США, а болезни, переносимые комарами, являются главной проблемой за рубежом.

Чтобы предотвратить появление инфекции, Пентагон использует "трехступенчатый подход". В первую очередь, это правильное ношение униформы - "заправляй штаны в ботинки, не подворачивай рукава". Кроме того, военные пропитывают форму репеллентами и принимают различные профилактические меры. Несмотря на предпринимаемые меры, счет зарегистрированных случаев заболеваний, вызванных насекомыми, в американских вооруженных силах исчисляется сотнями.

Поэтому Пентагон пытается повысить эффективность уже действующей пропитки, а также продлить срок ее действия. Они учитывают такие факторы как пот, солнечные лучи и истирание. Министерство обороны также занимается исследованиями в сфере распространения болезни Лайма, надеясь снизить число подхвативших возбудитель этой болезни.