Бывший минобороны Казахстана лишился погон за "детонацию боеприпасов" в городе Арысь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об увольнении из Вооруженных сил страны бывшего главу Минобороны республики Сакена Жасузакова за "серьезные упущения" в работе, приведшие в конце июня к детонации боеприпасов в городе Арысь, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Жасузаков возглавлял оборонное ведомство Казахстана до августа 2018 года, после чего был назначен начальником Национального университета обороны.

Кроме того, президент Казахстана в среду с той же формулировкой объявил строгие выговоры первому заместителю министра обороны - начальнику Генштаба Вооруженных сил республики Мурату Бектанову, бывшему первому заместителю министра обороны Мурату Майкееву и бывшему заместителю министра обороны Талгату Жанжуменову.

Интерфакс отмечает, что в июне на складах войсковой части N44856, дислоцированной в городе Арысь в Туркестанской области Казахстана, возник пожар и произошла детонация боеприпасов. Власти области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси - почти 45 тыс человек. Тогда в результате ЧС погибли трое, за медицинской помощью обратились более 400 человек.