Войти
08.08.2019
Военно-промышленный курьер

Бывший минобороны Казахстана лишился погон за "детонацию боеприпасов" в городе Арысь

863
1
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об увольнении из Вооруженных сил страны бывшего главу Минобороны республики Сакена Жасузакова за "серьезные упущения" в работе, приведшие в конце июня к детонации боеприпасов в городе Арысь, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Жасузаков возглавлял оборонное ведомство Казахстана до августа 2018 года, после чего был назначен начальником Национального университета обороны.

Кроме того, президент Казахстана в среду с той же формулировкой объявил строгие выговоры первому заместителю министра обороны - начальнику Генштаба Вооруженных сил республики Мурату Бектанову, бывшему первому заместителю министра обороны Мурату Майкееву и бывшему заместителю министра обороны Талгату Жанжуменову.

Интерфакс отмечает, что в июне на складах войсковой части N44856, дислоцированной в городе Арысь в Туркестанской области Казахстана, возник пожар и произошла детонация боеприпасов. Власти области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси - почти 45 тыс человек. Тогда в результате ЧС погибли трое, за медицинской помощью обратились более 400 человек.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Проекты
Медицина
Похожие новости
02.08.2018
Гид по АрМИ-2018. Где поболеть за наших на Армейских играх
30.05.2018
Снова Афганистан?
19.09.2011
США и Казахстан укрепляют партнерство в военно-технической сфере
16.08.2011
ГЛОНАСС миллиметровой точности
07.06.2011
Белорусский «Интеграл» крепит "оборонку" России
04.06.2009
К облику будущего
1 комментарий
№1
08.08.2019 07:29
Российский президент за аналогичный "косяк" как всегда погрозит пальчиком....
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 18:22
  • 13
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение