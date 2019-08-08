Новое соглашение между Тегераном и Москвой станет поворотной точкой в военном сотрудничестве - командующий иранскими ВМС

Дубай. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Иран и Россия подписали соглашение, которое станет "поворотной точкой" в военном сотрудничестве двух стран, сообщил командующий Военно-морскими силами Исламской республики контр-адмирал Хосейн Ханзади.

"Ряд положений соглашения засекречены, в целом оно предусматривает расширение сотрудничества в военной сфере между двумя странами", - сказал военачальник, которого цитируют в среду иранские СМИ.

Контр-адмирал отметил, что подписал это соглашение с министерством обороны РФ от имени Генштаба Вооруженных сил Ирана в ходе визита в Москву на прошлой неделе.

"Это первое соглашение такого рода. Разумеется, значительная его часть касается сотрудничества военных флотов двух стран", - сказал Ханзади.