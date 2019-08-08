Прекращение действия ДРСМД: какими будут последствия для мирового сообщества и Украины (УНIАН, Украина)

После прекращения действия ДРСМД, некоторые горячие головы на Украине, представляющие "партию войны", заговорили о необходимости разработки и производства ракет средней и меньшей дальности для сдерживания пресловутой "российской агрессии". Подобная позиция свидетельствует о глубоком непонимании украинскими "экспертами" возможных последствий начала новой гонки вооружений в Европе.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие 2 августа. После этого события, многие заговорили о начале новой волны гонки вооружений между США и Россией. Однако никакой гонки вооружений не стоит ожидать, поскольку сейчас Соединенные Штаты не рассматривают Россию как субъект международных отношений, равнозначный США, Китаю или Евросоюзу.

На сегодняшний день в мире существует три центра влияния: США, Китай и Евросоюз. ЕС в основном позиционирует себя в экономической сфере, а вот США и Китай - это две сверхдержавы, на сегодня формирующие новые правила и формат отношений.

Договор о РСМД заключался между Советским Союзом и США, а не между Россией и Штатами. Советский Союз был государством, которое ни в коем случае нельзя сравнивать с современной Российской Федерацией. Попытки приравнять Россию к Советскому Союзу являются огромной ошибкой международного сообщества и Украины. Украина, как и многие другие страны, была в составе Советского Союза. И как раз, именно, наше государство продемонстрировало себя очень ответственной страной. После получения независимости мы лишились своего ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США, Великобритании, Китая и Франции. То есть, именно, Украина в свое время предприняла шаг вперед и внесла огромный вклад в стабилизацию отношений после холодной войны.

В настоящее время речь о "гонке вооружений" между Россией и США вообще не идет. Но Украина, до сих пор, находясь в информационном пространстве, навязанном ей Москвой, рассматривает прекращение действия договора о ДРСМД именно в этом контексте.

На самом деле договор о ДРСМД касался вовсе не России. Он регулировал отношения между Советским Союзом, которого уже давно нет, и Соединенными Штатами Америки. За последние 30 лет очень многое изменилось, прежде всего, роль Китая, который не принимал участия в этом договоре и поэтому сотнями производил ракеты, выходившие за рамки ДРСМД, поставив, таким образом, под угрозу безопасность Соединенных Штатов. США решили перейти на новый уровень и предложили всем странам, имеющим ядерное оружие и возможности создания носителей ядерного оружия средней и меньшей дальности, заключить и подписать новый договор. Как раз в этом контексте и следует рассматривать прекращение действия ДРСМД, а не слушать русских, которые кричат, что в Европе начинается новая "гонка вооружений".

Сейчас речь идет о США, Китае и других странах, в том числе и об Индии, России, Пакистане и других государствах, которые имеют ядерное оружие, но на сегодня находятся вне старого договора о РСМД, подписанного между Соединенными Штатами и СССР еще в 80-е годы прошлого столетия. О Европе, кстати, сейчас речь вообще не идет. Эти процессы ее фактически не будут затрагивать. Как бы россияне не пытались представить себя в качестве приемника СССР, Россия - это отсталая страна регионального уровня.

С точки зрения Украины, этот процесс является продуктивным. Наша страна, являясь частью СССР, после его распада выполнила, согласно этому договору, свои обязательства. Причем на нас не накладывались ограничения - мы добровольно согласились на квоту относительно производства ракет дальностью свыше 500 км.

Так вот, в условиях войны с Россией нам на руку, чтобы договор о РСМД вообще не действовал, тогда бы мы спокойно могли начать разработку и производство ракет средней и меньшей дальности, которые могут стать инструментом для сдерживания российской агрессии, а, следовательно, создать такие условия, при которых россияне будут чувствовать угрозу со стороны Украины. На данный момент Москва убеждена, что со стороны Украины для российской территории никакой опасности не существует. И это развязывает России руки, например, для таких действий, которые мы наблюдали в ноябре прошлого года вблизи Керченского пролива. Европейцы не могут запретить нам двигаться в этом направлении. Нет никаких механизмов, которые бы позволили Европе это предпринять.

Если бы европейцы были союзниками Украины и воевали вместе с нами против русских, то у них было бы хотя бы моральное союзническое право координировать с нами действия. Но поскольку Европа не сражается в одном строю с Украиной, а мы самостоятельно противостоим российской агрессии, то имеем полное право на самозащиту. Ведь во всех документах ООН и других международных хартиях установлено, что независимая нация имеет право защищать свой суверенитет и государственную целостность, которые в настоящее время Россия нарушила на Украине.

Кстати, своими действиями Россия нарушила и Будапештский меморандум. Несмотря на то, что многие говорят, что Будапештский меморандум - это лишь "филькина грамота", я с этим не соглашусь. Будапештский меморандум - это документ ООН, как бы он не назывался - меморандумом или иначе, но там стоят подписи президента США, премьер-министра Великобритании, не говоря уже о президенте Российской Федерации. Позже к этому документу присоединилась и Франция. Но два руководителя - президент США и премьер-министр Великобритании - это не имена, а должности. Они отвечают за выполнение данного меморандума. Поэтому у них нет никакого права запретить нам создавать такого рода ракеты, при этом они еще должны содействовать нам в этом.

Подчеркиваю, речь не идет о восстановлении ядерного потенциала Украины - речь идет о ракетах средней и меньшей дальности с обычными боеприпасами.

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Германии заговорили о новой волне гонки вооружений, выразив озабоченность по поводу того, что теперь НАТО начнет укреплять свое присутствие в восточной Европе, в частности, размещая соответствующие ракеты на территории европейских стран. При этом следует учесть, что немецкий политический истеблишмент действительно занимает конструктивную позицию в этом плане, считая и откровенно говоря, что в условиях глобальной конкуренции и нового формата взаимодействия между США, Китаем и Евросоюзом, Россия, благодаря своим ресурсам, является тем инструментом, который может помочь европейцам, в частности немцам, эффективно конкурировать с США и Китаем. То есть они считают, что Германия может использовать ресурсы России для того, чтобы в экономическом плане и в плане безопасности оставаться глобальной силой.

С точки зрения немцев, Украина - это "серая зона", которая должна такой оставаться и, являясь буфером для Европы, не позволять русским варварам продвигаться далее по Европе, а также уравновешивать ситуацию в Центральной Европе и успокаивать Россию. Если Украина станет членом НАТО или ЕС, Россия будет крайне раздражена, и тогда Европе не удастся использовать Россию в своих интересах.

То есть в этом вопросе прослеживается абсолютно эгоистичный подход немцев, который базируется на их национальных интересах: как использовать Украину, чтобы использовать потом Россию.

Впрочем, Украина имеет собственные национальные интересы, и мы не должны прислушиваться к немцам. Для того, чтобы мы могли действовать самостоятельно, нам нужно срочно запустить экономику, и на ее базе, а также на базе эффективного общества, эффективного государства и нации продвигаться дальше. Если мы будем оставаться коррумпированным, отсталым и бедным государством, из которого будут убегать граждане, ни о каких национальных интересах, которые могут вывести нас на роль регионального лидера, нельзя вести речь. Без этого мы остаемся "серой зоной", которую будут использовать в своих интересах русские, немцы и все, кому заблагорассудится.

Михаил Самусь