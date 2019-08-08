Экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации ТОФ отработали взлеты и посадки на корвет "Совершенный"
Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ возвращается на аэродром Николаевка со стороны залива Петра Великого.
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ЦАМТО, 7 августа. В заливе Петра Великого экипажи вертолетов Ка-27ПЛ, дислоцированных на базе морской авиации ТОФ в Приморском крае, отработали организацию взлетов и посадок на палубу корвета "Совершенный".
К практическим тренировкам были привлечены два противолодочных вертолета Ка-27. В ходе практических действий летчики во взаимодействии с экипажем БПК 7 августа выполнили 10 взлетов и посадок на палубу боевого корабля, находящегося как в движении, так и в дрейфе. Также экипажи вертолетов Ка-27ПС попутно решали учебные задачи по предназначению.
В ходе полетов палубных вертолетов была проверена работа средств обеспечения визуальной посадки летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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