Войти
08.08.2019
Интерфакс-АВН

Таджикские военные вместе с коллегами из Узбекистана, США и Пакистана отрабатывают планирование совместных операций

675
0
-2
БЛА AeroVironment RQ-11B Raven
Подполковник монгольской армии Б. Баасаадорж практикуется в запуске американского мини-БЛА AeroVironment RQ-11B Raven близ Улан-Батора. 27.05.2016.
Источник изображения: Janessa K. Pon / Корпус морской пехоты США

Душанбе. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие США, Узбекистана, Пакистана и Монголии совместно с военными Таджикистана отрабатывают навыки планирования совместных операций в рамках штабных учений "Региональное сотрудничество - 2019".

Штабные учения проходят в Душанбе 5-16 августа, участники отрабатывают взаимодействие в борьбе с терроризмом и действия в чрезвычайных ситуациях.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Пакистан
США
Таджикистан
Узбекистан
Проекты
Военные учения
Похожие новости
22.07.2019
Косовский кризис встал между Западом и Белградом
29.06.2016
ШОС — восточный противовес НАТО? (Atlantico, Франция)
05.12.2013
Россия: будущее становится мрачнее ("Strategy Page", США)
12.09.2011
Индийские войска приобретают новый облик
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
02.11.2009
Завершила свою работу выставка «Интерполитех-2009»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение