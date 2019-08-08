Таджикские военные вместе с коллегами из Узбекистана, США и Пакистана отрабатывают планирование совместных операций

Душанбе. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие США, Узбекистана, Пакистана и Монголии совместно с военными Таджикистана отрабатывают навыки планирования совместных операций в рамках штабных учений "Региональное сотрудничество - 2019".

Штабные учения проходят в Душанбе 5-16 августа, участники отрабатывают взаимодействие в борьбе с терроризмом и действия в чрезвычайных ситуациях.