Таджикские военные вместе с коллегами из Узбекистана, США и Пакистана отрабатывают планирование совместных операций
Подполковник монгольской армии Б. Баасаадорж практикуется в запуске американского мини-БЛА AeroVironment RQ-11B Raven близ Улан-Батора. 27.05.2016.
Источник изображения: Janessa K. Pon / Корпус морской пехоты США
Душанбе. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие США, Узбекистана, Пакистана и Монголии совместно с военными Таджикистана отрабатывают навыки планирования совместных операций в рамках штабных учений "Региональное сотрудничество - 2019".
Штабные учения проходят в Душанбе 5-16 августа, участники отрабатывают взаимодействие в борьбе с терроризмом и действия в чрезвычайных ситуациях.
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