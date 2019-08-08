НПО им. Лавочкина провело вторую коррекцию орбиты обсерватории "Спектр-РГ"

Сотрудники лаборатории НПО им. С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур.

Операция прошла успешно, бортовые системы спутника работают штатно, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты НПО им. С. А. Лавочкина провели второю коррекцию орбиты астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", которая была запущена в космос с Байконура 13 июля на ракете-носителе "Протон-М". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Группа управления НПО Лавочкина (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") 6 августа 2019 года провела вторую плановую коррекцию траектории перелета космической обсерватории "Спектр-РГ". Коррекция заключалась в выдаче двух импульсов двигательной установки аппарата с интервалом 4 часа - в 17:30 и 21:35 мск соответственно", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что операция прошла успешно, бортовые системы спутника работают штатно.

В настоящее время космический аппарат "Спектр-РГ" летит в окрестность либрационной точки L2 системы Солнце - Земля. Цели спутник должен достичь в октябре. На рабочей орбите на расстоянии 1,5 млн км от Земли аппарат будет проводить исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.