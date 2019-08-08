Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?

Одноименный украинский крейсер спустили на воду почти 30 лет назад, а его строительство так и не было завершено. Сейчас Украина планирует провести демонтаж оборудования судна и выставить на продажу его запчасти. Однако вряд ли найдется много желающих приобрести детали этого корабля, пишет "Соху", ведь в то, что они действительно могут быть пригодны для современных кораблей, верится с трудом.

Ракетный крейсер "Украина" имеет полное водоизмещение 11 500 тон, на борту установлены 16 пусковых установок для противокорабельных ракет "Вулкан", корабль может развивать максимальную скорость 2,5 маха и по праву мог бы называться "убийцей авианосцев". Хотя данный крейсер называется "Украина", он был построен в советские времена и достался Украине после распада СССР. Впоследствии строительство корабля так и не было официально завершено, а из-за экономических проблем в стране его даже думали продать. Тем не менее по определенным причинам он все еще принадлежит Украине.

Согласно сообщениям, министр обороны Украины предложил в течение двух лет разобрать судно, а запчасти, которые будут пригодны к использованию, выставить на продажу или переоборудовать ими другие суда. Доход от продаж будет частичной компенсацией зарплаты работников верфи. Кажется, крейсер, который так и не был достроен за 29 лет, доживает свой век.

Тем не менее разве можно будет использовать детали крейсера в других суднах? Ведь прошло уже 30 лет с того момента, как крейсер был впервые спущен на воду. Оборудование на нем уже давно устарело, техническое обслуживание не проводится, из-за чего его корпус уже давно покрыт ржавчиной. Поэтому возникает вопрос: сколько деталей этого корабля могут быть пригодны? Специалисты в этой области предполагают, что участь крейсера - демонтаж, а все его детали в лучшем случае можно будет сдать только на лом, поскольку пользы от них никакой.

В Китае интересуются судьбой данного крейсера, так как Украина не раз собиралась продать судно именно ему, однако сделка так и не была осуществлена. В 1996 году строительство корабля было близко к завершению, однако на тот момент у Украины было много других первоочередных задач, средств на завершение строительства не было, поэтому было решено продать крейсер. Тогда Китай все еще отставал от Украины с точки зрения технологий и вооружения, поэтому он очень надеялся на покупку самого современного боевого корабля. Западные страны вмешались в осуществление этой сделки, из-за этого возможность ее совершения была пресечена на корню. Другим потенциальным покупателем Украины была Россия. Однако в то время Россия также переживала смутные времена и тоже распродавала оружие, созданное во время СССР. Россия всеми силами пыталась приобрести этот крейсер, но так и не смогла найти на это денежные средства.

Тем не менее Украина не отказалась от идеи продажи своего крейсера. В 2002 году появилась новость, что он был продан Китаю. Узнав это, пользователи интернета сразу начали высказывать свои сомнения по этому поводу. Всем известно, что после 2000 года военное кораблестроение Китая получило активное развитие. В этот период был разработан план по строительству эскадренных миноносцев типа 052B и 052С. На данный момент Китай занимается разработкой миноносцев типа 055. Их технические характеристики, водоизмещение, вооружение превосходят аналогичные показатели украинского крейсера. По этой причине, в то время у Китая не было необходимости покупать украинский корабль, так как он уже мог разрабатывать собственные суда, которые были лучше по всем характеристикам. Если быть точнее, имеется в виду даже не сам крейсер "Украина", а текущий на тот момент уровень технологий кораблестроения в Украине в целом. Например, корабельные газотурбинные установки, технологии строительства гигантских корпусов и так далее.

Выходит, что украинский крейсер по-настоящему ценился только в своей стране, и это замедлило развитие сферы военного кораблестроения в Украине. За 30 лет данный крейсер не добился каких-то больших успехов, а теперь его ожидает демонтаж, что, конечно, хуже продажи, как это изначально планировалось. Стоит сказать, что один из многих его потенциальных покупателей - Россия - не так сильно в нем и нуждается, так как после распада СССР России достались крейсеры "Киров" и "Атлант". Однако все эти корабли с удивительной скоростью устарели.

В 2015 году Украина заявила, что Россия предприняла попытку взорвать одноименный крейсер, но была остановлена украинским спецназом. Тем не менее общественного признания это заявление не получило. Большинство посчитало, что Россия не стала бы прилагать такое количество усилий, чтобы взорвать военный корабль, возраст которого составляет более 20 лет, это было бы пустой тратой боеприпасов. Поэтому весьма вероятно, что Украина таким образом хотела сделать рекламу своему старому крейсеру, чтобы быстрее найти покупателя.

Украина потратила немало сил и времени на этот корабль, однако сейчас он для нее бесполезен. Если отдать корабль на металлолом, а вырученные деньги выплатить рабочим, сколько своих зарплат они получат? Необходимо отдать президенту Украины должное, если он действительно собирался отдать эти деньги рабочим, то не зря он был президентом. Не так давно, он отменил военный парад в День независимости Украины, а сэкономленные деньги отдал военным. Несмотря на большое давление, Зеленский сдержал свое слово. Если же говорить об отношениях Китая с крейсером "Украина", то они закончились, так и не успев начаться.