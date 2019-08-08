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08.08.2019
Интерфакс-АВН

Расчеты ЗРК ЮВО из Абхазии выполнят боевые пуски ракет на полигонах Астраханской области

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Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10"
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Ростов-на-Дону. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Расчеты зенитных ракетных комплексов российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработают отражение ракетных и авиационных ударов условного противника на отдаленных полигонах в Астраханской области, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Военнослужащие в ходе мероприятия на полигонах "Капустин Яр" и "Ашулук" в Астраханской области выполнят боевые стрельбы из ЗРК С-300, "ОСА-АКМ" и "Стрела-10" по ракетам-мишеням, позволяющим смоделировать реальную боевую обстановку, имитирующим тактические авиационные и зенитные ракеты противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на начальном этапе учения расчеты ЗРК базы продемонстрировали успешное ведение разведки воздушной обстановки, оперативное определение координат целей и их эффективное поражение в условиях радиоэлектронных помех.

Всего в масштабах военного округа в десятидневных учениях задействовано более 100 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации. На выполнение боевых стрельб будет использовано свыше 300 зенитных управляемых ракет, около 3 тыс. выстрелов зенитной артиллерии и около 100 авиационных ракет и бомб.

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Абхазия
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Продукция
Оса-АКМ
С-300
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2 комментария
№1
08.08.2019 06:58
Какая-то странная ракета, комплекс Стрела 10, а вот ракета не похожа ни на Стрелу, ни на Осу. Эксперты, подскажите.
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№2
08.08.2019 11:12
Почему , похожа на 9М37 , но как-будто слегка подретушировали зачем-то . Или просто рули на солнце не видны
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