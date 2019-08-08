Расчеты ЗРК ЮВО из Абхазии выполнят боевые пуски ракет на полигонах Астраханской области

Ростов-на-Дону. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Расчеты зенитных ракетных комплексов российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработают отражение ракетных и авиационных ударов условного противника на отдаленных полигонах в Астраханской области, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Военнослужащие в ходе мероприятия на полигонах "Капустин Яр" и "Ашулук" в Астраханской области выполнят боевые стрельбы из ЗРК С-300, "ОСА-АКМ" и "Стрела-10" по ракетам-мишеням, позволяющим смоделировать реальную боевую обстановку, имитирующим тактические авиационные и зенитные ракеты противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на начальном этапе учения расчеты ЗРК базы продемонстрировали успешное ведение разведки воздушной обстановки, оперативное определение координат целей и их эффективное поражение в условиях радиоэлектронных помех.

Всего в масштабах военного округа в десятидневных учениях задействовано более 100 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации. На выполнение боевых стрельб будет использовано свыше 300 зенитных управляемых ракет, около 3 тыс. выстрелов зенитной артиллерии и около 100 авиационных ракет и бомб.